Em Bruxelas, uma apresentação de imagem, um ano de fotos

Photoans – o livro fotográfico ANSA, que também celebra o 80º aniversário da agência este ano – chegará a Bruxelas. O volume será introduzido esta tarde, a partir das 17:00, na residência do embaixador italiano na Bélgica, Federica Favi. A apresentação do livro Photoansa em Bruxelas será transmitida ao vivo transmitindo o site da ANSA.it e nos canais da ANSA Europa.

É a primeira vez que Fotansa pousa na capital da Europa. Das eleições americanas às Olimpíadas, passando pela crise internacional e 70 anos de televisão: esses são alguns dos pilares temáticos do volume que eles dizem – para fotos – os principais eventos de 2024 na Itália, Europa e mundo.

Apresentação de Photoans em Milão

A apresentação do volume será apresentada pelo embaixador Favi e diretor da ANSA Luigi Cony. O presidente Eurocampier, Robert Metsola, ausente para as obrigações institucionais que o acompanha, enviará uma mensagem. O presidente do Comitê Militar da OTAN, Giuseppe Dragone, CEO da Comissão DG MENA Stefano Sannino, co -Chairman do PE Nicola Procaccini, membro do Partido Democrata Lucia Annunziata, alternará.

Apresentação de Photoans em Roma

Este evento – entre outras coisas, apoiado pela Sanpaolo Intesa – terminará na intervenção do CEO da ANSA Stefano d’Alessandri e cumprimentos da fibra de fibra de fibra aberta e assuntos europeus, e o CEO da Antonio Erro, bem como bem seu patrocinador de nomeação.

Metsola: “Fighting Indinformation é essencial”



“Como hoje, na era da revolução digital da luta contra a desinformação, eles se tornaram um desafio central para a nossa democracia. Difusão de falsas notícias, manipulação do público pretendido através de conteúdo enganoso e ataques contra nossas instituições que prejudicam a confiança dos cidadãos e enfraquecem nosso modelo democrático ”. Isso foi escrito pelo presidente do Parlamento Europeu Robert Metsola no relatório para apresentar Bruxelas do livro Fotisa.

Reprodução reservada © Copyright ANSA