Em casa: o governador homenageia pessoas destacadas, organizações

O governador Jishnu Dev Varma, Telangana HC, presidente da justiça interina, Sujoy Pal e o principal ministro A. Revanth Reddy, entre outros, no ‘Em casa’ por ocasião do Dia da República em Raj Bhavan.

O governador Jishnu Dev Varma apresentou os prêmios do governador por excelência -2024 a pessoas e organizações destacadas selecionadas em vários campos, incluindo a conservação ambiental, o poço de deficientes, jogos e esportes e cultura no programa ‘AT HOME’, organizado por ele Por ocasião do dia da República. O evento foi realizado com grande pompa em Raj Bhavan aqui no domingo, na presença do primeiro -ministro A. Revanth Reddy, o Tribunal Superior de Telangana, Justice, Sujoy Pal e Ministro da União e Minas G. Kishan Reddy e outros dignitários .

Embora o Prêmio de Vida Especial do mesmo tenha sido conferido ao escritório sênior do IFS G. Chandrasekhar Reddy, que agora é secretário do ministro principal, pela conservação ambiental, os outros vencedores do prêmio são Dusharla Styanarayana, Arikapudi Raghu, Nji Decepti , PB Krishna Bharati e professores. M. Pandu Raga Rao.

A Organização para Conservação Ambiental de Dhruvansh, Instituto de Bem -Estar LV Prasad para o bem -estar da deficiência, a Fundação Aditya Mehta para jogos e esportes e a Fundação Sânscrita para a promoção da cultura.