Em comemoração ao 52º aniversário do PDIP, motoristas da Ojol podem fazer exames médicos e trocas de óleo gratuitamente

Jacarta – Em comemoração ao 52º aniversário do PDI Perjuangan (PDIP), o Conselho de Liderança Central da Juventude Banteng da Indonésia (DPP BMI) realizou atividades de serviço social implementando um programa gratuito de exame de saúde e troca de óleo para motoristas de mototáxi (ojol) online.

O presidente da Divisão Honorária do DPP BMI, Muhammad Narendra Kiemas, disse que as atividades de serviço social organizadas pela Banteng Muda Indonésia são uma forma de preocupação da organização partidária PDI Perjuangan para a comunidade, especialmente os mototáxis online.

“Este serviço social é realizado como forma de agradecimento pelas conquistas do PDI Perjuangan, que completará 52 anos em 10 de janeiro de 2025”, disse Muhammad Narendra Kiemas do DPP Banteng Muda Indonésia, Jalan Prof. Soepomo, nº 71, Sul de Jacarta, domingo, 5 de janeiro de 2025.

 DPP BMI realizou serviço social em comemoração aos 52 anos do PDIP

Ele acrescentou que esta atividade de serviço social visava deliberadamente os mototáxis online. Isso porque os mototáxis online são guerreiros da família que têm a grande responsabilidade de atender às necessidades básicas de sua família.

“Esses mototáxis/motoristas online são lutadores familiares em seu ambiente familiar. Portanto, o movimento do Serviço Social não deve apenas aliviar sua carga, mas ao mesmo tempo também deve ser uma lição para a geração mais jovem, que a juventude deve ter um grande espírito de luta como ‘Api “Never Unending” para alcançar seus sonhos”, disse Narendra Kiemas.

No mesmo local, a Chefe da Divisão de Membros e Organização do DPP BMI, Sumarna T. Agusta, disse que esta actividade de Serviço Social que toca directamente a comunidade é o compromisso da Banteng Muda Indonésia como organização ala do partido PDI Perjuangan . mover-se com fidelidade e lutar junto com o povo desde as raízes, conforme ordenado pela Presidente Geral do PDI-P, Sra. Megawati Soekarno Putri em diversas ocasiões.

“Portanto, mais uma vez este serviço social é uma forma de gratidão pela confiança das pessoas no PDI Perjuangan ao longo deste tempo”, disse Sumarna.

Ele disse ainda que o plano é que esta atividade de serviço social para ajudar a comunidade não seja realizada apenas em Jacarta, mas também em toda a Indonésia com a participação de quadros jovens da BMI nos níveis provincial e distrital/cidade em toda a Indonésia.

“Esperamos que o BMI possa estar presente e ajudar nas dificuldades das pessoas em toda a Indonésia”, acrescentou.

Para sua informação, o entusiasmo da comunidade tem sido muito claro desde a tarde de domingo. A forte chuva não diminuiu o entusiasmo dos mototaxistas online em participar de atividades de serviço social no pátio do Ministério Público da Indonésia, Banteng Muda.

Um dos mototaxistas online, Rojali (45 anos), agradeceu esta atividade de serviço social. De acordo com Rojali, os exames médicos gratuitos e as trocas de óleo para mototáxis on-line facilitados pelo DPP Banteng Muda da Indonésia realmente ajudam a aliviar os mototáxis on-line.

Ao realizar este exame de saúde gratuito, disse Rojali, os mototáxis online podem fazer mais consciente em termos de condição física ou saúde. Além disso, os serviços gratuitos de troca de óleo para veículos de duas rodas são o principal suporte para os passageiros online.

“Queremos agradecer à BMI, porque esta atividade ajuda muito quem trabalha diariamente com motocicletas. Porque se nossas motocicletas estiverem em boas condições e saudáveis, nosso trabalho para atender às necessidades diárias de nossas famílias também será melhor . Mais uma vez “Obrigado IMC, obrigado PDI Perjuangan”, disse Rojali

Para sua informação, vários funcionários do PDP Banteng Muda Indonesia foram vistos participando de atividades de serviço social para comemorar o 52º aniversário do PDI Perjuangan. Entre eles estão o chefe da Divisão de Ganhos Eleitorais do PDP BMI, Andika Putra Wijaya, o chefe da Divisão de Alimentação e Agricultura do PDP BMI, Ibrahim Galih Akbar, o chefe da Divisão de Economia Criativa e Economia Digital do PDP BMI , Christoper Kevin, bem como outras Diretorias do DPP BMI.