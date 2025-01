Em fotos: Festival Internacional de Balões de Tamil Nadu 2025 em Pollachi

to 10 o A edição do Festival Internacional de Balões de Tamil Nadu (TNIBF) começou nos céus do distrito de Pollachi, no distrito de Coimbatore, em Tamil Nadu, na terça-feira (14 de janeiro de 2025).

O evento será realizado em três locais de destaque: Chennai de 10 a 12 de janeiro, Pollachi de 14 a 16 de janeiro e Madurai de 18 a 19 de janeiro.

Pilotos de balão de ar quente de vários países voaram para Tamil Nadu para este evento de três dias. “Os festivais de balões de ar quente são eventos para espectadores que dependem inteiramente da natureza. Ventos calmos e clima favorável são essenciais para operações seguras. Todas as decisões relacionadas ao voo e ancoragem são tomadas por pilotos certificados”, disse Benedict Savio, fundador da TNIBF e diretor de eventos da Global Media Box.

Esta é a primeira vez que o evento é realizado em Madurai.

Foto: M. Periasamy Balões de ar quente de todo o mundo (incluindo EUA, Tailândia, Reino Unido, Áustria, França, Brasil, Vietname e Bélgica) enfeitaram os céus de Pollachi, no distrito de Coimbatore.

Foto: M. Periasamy Na última década, o festival de balões tem sido um evento importante no calendário turístico de Tamil Nadu, pois é reconhecido como o único festival anual de balões de ar quente na Índia.

Foto: M. Periasamy Os balões apresentam formas icônicas como Baby Monster (Brasil), Hugo the Cheetah (Áustria), Wes the Wolf e Eli the Elephant (Reino Unido).

Foto: M. Periasamy O TNIBF é administrado pelo Departamento de Turismo do Estado em colaboração com a Global Media Box.

Foto: M. Periasamy Os festivais de balões de ar quente atraem grandes multidões em todo o mundo.