Em Livorno, uma estátua para Kyra, uma cadela de terapia para animais de estimação amada pela cidade

Em Livorno, no parque Lenci de Antignano, foi inaugurada uma estátua de bronze dedicada a Kyra, uma cadela de petoterapia muito popular na cidade e que se tornou um símbolo de solidariedade e amor.

Kyra, uma enjeitada com índole ensinável, falecida em 2018 aos 11 anos, era a queridinha de muitos jovens alunos nas visitas às escolas da cidade e também amiga especial de muitos idosos em asilos, sempre apoiada por Mario Bartoli, seu dono, companheiro e amigo. Desde a morte do filho Christian, falecido aos 17 anos, em 19 de janeiro de 1998, vítima de hemorragia cerebral, Mario Bartoli trabalha com Kyra na implantação de projetos sociais na cidade e também é autor de pedras. de ‘O Mar das Memórias às margens dos degraus brancos de Antigna: pedras coloridas confiadas ao mar, gravadas com nomes de entes queridos desaparecidos.

