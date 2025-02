Em Meghalaya, com a pesquisa, as esperanças da mineração de carbono de ratos no artigo 371

As minas de ratos são vistas no distrito de Meghalaya de Eastern Joints Hills. Arquivo. | Crédito da foto: Rij Konwar Ritu

Um partido regional em Meghalaya, com destino à pesquisa, indicou que levar ao estado sob o escopo do artigo 371 poderia ajudar a retomar a mineração de carvão de buracos de ratos, que é proibido desde abril de 2014.

O artigo 371 da Constituição da Índia concede poderes especiais a certos estados.

O forte Pilar Kharjaha, um dos candidatos da Voice of the People (VPP), citou o exemplo de Nagaland para encontrar o artigo 371 para Meghalaya. Nagaland específico, o artigo 371a possui disposições especiais que garantem a proteção da terra e seus recursos, além da lei e do procedimento habitual da NAGA.

Kharjana está contestando a circunscrição do Mawkhar-Pynthorumkhrah do Conselho Distrital Autonômico de Khasi Hills (KHADC), onde as eleições estão programadas para 21 de fevereiro. As eleições para o Conselho Distrital de Jaintia Hills (JHADC) também serão realizadas no mesmo dia.

As duas pontas tribais têm 30 assentos cada, mas as eleições são realizadas em 29, enquanto o governador presta atenção a um membro.

Afirmando que a mineração de buracos de ratos é uma galopante em Nagaland, Kharjana disse que o Tribunal Nacional Verde (NGT) não pode interferir nas atividades de carvão de mineração em Nagaland devido ao artigo 371a.

O NGT proibiu a mineração de buracos de ratos em Meghalaya em 2014. A proibição, confirmada pela Suprema Corte, estendida a outras áreas do Nordeste.

“Entendemos que o sexto calendário da Constituição da Índia capacita um conselho distrital a fazer leis sobre a alocação de terra, costumes sociais, florestas etc., mas o parágrafo 12 desse cronograma permite que a lei estadual prevaleça sobre a do distrito Conselho. Se houver algum conflito ”, disse Kharjaha.

“O Centro não pode impor nenhuma lei central se tivermos o artigo 371 como Nagaland”, disse ele, acrescentando que o VPP se concentraria no artigo 371 durante as eleições para a Assembléia de 2028 em Meghalaya.

Em fevereiro de 2024, o primeiro -ministro de Nagaland, Neiphiu Rio, disse à Assembléia que o artigo 371a tem sido o principal obstáculo nos esforços do governo do estado para regular as atividades ilegais de mineração de carbono ilegal em pequena escala.

Visão oposta

Exceto pelo VPP e pelo Congresso, que defendiam a incorporação de algumas disposições do artigo 371, de modo que o sexto cronograma era mais poderoso, as outras partes concordaram que as duas disposições constitucionais eram incompatíveis.

“Não há possibilidade de que o artigo 371 seja o sexto anexo em operação. Os dois não podem coexistir em um único sistema “, disse o líder do Partido Democrata Unido e o ministro do turismo de Meghalaya, Paul Lyngdoh, depois que o porta -voz do VPP Batskhem Myrboh, argumentou por que Meghalaya precisa do artigo 371.

As discussões sobre o artigo 371 foram intensificadas uma semana depois que o controlador de carvão sob o Ministério do Carvão assinou três acordos de depósito de garantia com os proponentes do projeto para locais de mineração em três locais: Pynengshalang em West Khasi Hills, Saryngkham, em Jointia Hills e Lumiakhi Wahsarang, em Este distrito de Jaintia Hills.

“Esses acordos são um passo crucial para iniciar as operações científicas da mineração de carvão para aumentar a economia, proporcionar oportunidades de emprego e melhorar os meios de subsistência das pessoas”, disse o primeiro -ministro Conrad K. Sangma.

Poucas concorrentes

O KHADC e as áreas de cobertura do JHADC dominadas pelas comunidades matrilineares, Khasi e Jintias, respectivamente, mas menos de 7% dos candidatos que contestam as eleições a esses conselhos são mulheres.

De acordo com os dados fornecidos pela autoridade eleitoral do estado, 19 dos 272 candidatos nos dois conselhos são mulheres. Doze dos 158 candidatos ao KHADC e sete dos 114 candidatos ao JHADC são mulheres.

No entanto, ambas as dicas têm mais eleitores do que homens. Enquanto o KHADC tem 5,15.247 mulheres e 4,81.268 eleitores do sexo masculino, o JHADC tem 1.61.220 mulheres e 1,51.079 eleitores do sexo masculino. Existem quatro eleitores de terceiro gênero nessas dicas.

24 de fevereiro é a data da contagem de votos.