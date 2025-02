Em Paris, a cúpula européia na Ucrânia Macron sente Trump em frente ao cume

10:03

A Hungria ataca a iniciativa do presidente francês Emmanuel Macron, na Cúpula de Paris, para concordar com a linha européia comum em relação a negociações pacíficas entre a Ucrânia e a Rússia. “Os líderes europeus que apóiam a guerra e são contra Trump hoje se encontram em Paris para bloquear os esforços de paz na Ucrânia”, disse o ministro das Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó. Com o retorno de Trump à Casa Branca “a era da política de intervenção terminou”, disse Szijjártó.