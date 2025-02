Em Paris, a cúpula européia na Ucrânia se sente mais cedo. Londres diz sim ao envio de soldados. Scholz: “Não para um conjunto de impostos”

18:34

“Não há paz que a Ucrânia deve aceitar. É claro para nós que o país deve viajar para a União Europeia, ser capaz de impedir sua democracia e soberania e estar nas condições de manter um exército forte.

“Ucrânia com um exército de princípio inogotável”, disse ele novamente. Por outro lado, respondendo à pergunta sobre a possibilidade de enviar unidades de paz para a Ucrânia, o chanceler alemão explicou: “Eu acho que é absolutamente prematuro falar sobre isso agora. Também estou um pouco irritado com este debate. Eu quero dizer isso. Claro: Sim, ele está discutindo o chefe dos ucranianos das negociações de paz, o que ainda não aconteceu com o qual os ucranianos não disseram sim e não ficaram à mesa ”, disse o chanceler alemão. “É totalmente desproporcional: é um debate incorreto na hora errada. Não estamos em paz, mas no meio da guerra que a Rússia ainda está fazendo”, acrescentou Scholz.