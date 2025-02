Em primeiro

Pela primeira vez em Assam, uma sessão da Assembléia Legislativa ocorrerá fora de Guwahati, com Kokrajhar organizando a sessão inaugural da sessão orçamentária na segunda -feira (16 de fevereiro de 2025).

“It will be a historical moment since it symbolizes the return of peace in the state and the integration of all people. Kokrajhar, once an agitation center of Bodoland, will organize a special session of a one day assembly,” said the minister Main, Himanta Biswa Sarma, Sarma.

Ele disse que o discurso do governador, geralmente pronunciado no primeiro dia da sessão do orçamento, será um ponto de destaque da sessão.

Uma agenda importante da sessão também será fortalecer a administração das áreas da sexta programação, acrescentou Sarma.

“Este momento é um clímax do meu mandato como primeiro -ministro”, disse Sarma, agradecendo ao primeiro -ministro Narendra Modi e ao ministro do Interior da União, Amit Shah, por seu apoio.

O primeiro -ministro Narendra Modi, em uma posição em X sobre a sessão especial, disse: “Os governos da NDA, tanto no Centro quanto em Assam, têm trabalhado incansavelmente para capacitar a comunidade de Bodo e cumprir as aspirações de Bodo. Essas essas Trabalhos continuarão com maior vigor.

Ele também se lembrou de sua visita a Kokrajhar, onde testemunhou a vibrante cultura de Bodo.

Sr. Shah, também em uma publicação no site de micro-blog, estendeu seus melhores votos ao povo de Bodoland.

“Este é um passo significativo para cumprir a visão do primeiro -ministro Shri @Narendamodi Ji de acelerar o desenvolvimento de nossas irmãs e irmãos de Bodo enquanto alimentam sua cultura que orgulhosamente representa nosso espírito civilizacional”, disse ele.

O restante da sessão orçamentária será realizado no prédio da Assembléia Permanente em Guwahati.

A sessão continuará até 25 de março, com o Ministro das Finanças, Ajanta Neog, apresentará o orçamento anual em 10 de março.