Em Rare Meet, Ruhullah de NC, Mirwaiz de Hurriyat Discuta a situação da Caxemira depois de 2019

O presidente de Hurriyat, Mirwaiz Umar Farooq e o membro da Conferência Nacional (NC) do Parlamento Aga Syed Ruhullah, na quarta -feira (29 de janeiro de 2025) se reuniu em Nova Délhi sobre os problemas enfrentados pelo povo de J & K após a revogação do artigo 370 e os muçulmanos do país na esteira do movimento do governo para introduzir a lei uniforme do Código Civil (UCC) e o Waqf (emenda).

O deputado Ruhullah conheceu o Sr. Farooq em Delhi e manteve uma discussão de uma hora. É a primeira reunião desse tipo entre líderes políticos de ideologias divergentes. A reunião entre o Sr. Ruhullah, também um clero xiita significativo, dadas as posições opostas, os separatistas e os principais líderes da Caxemira tiveram nos últimos 30 anos.

As fontes disseram que os dois líderes discutiram os novos cenários políticos que surgem na J&K após o Centro anular o artigo 370 em 2019. A rara reunião entre o líder de Hurriyat e o deputado da Carolina do Norte também se concentrou nos problemas que os muçulmanos enfrentam, especialmente Bill de UCC e Waqf. Além disso, os dois líderes também discutiram a situação depois de 2019 na J&K e o papel truncado do governo eleito de atender aos problemas enfrentados pelo povo J&K, disseram as fontes.

O Sr. Farooq, que atualmente está em Nova Délhi, se reuniu com o Comitê Parlamentar do JPC (JPC) no projeto de lei Waqf (emenda) em Nova Délhi em 24 de janeiro. Ele se opôs às emendas propostas e apresentou um memorando de seis pontos ao JPC. É a primeira instância desse tipo em que um líder de Hurriyat, que busca um acordo sobre o assunto da Caxemira, procurou uma reunião sobre os problemas enfrentados pelos muçulmanos no país.

Anteriormente, em 26 de janeiro, o Sr. Farooq, acompanhado por Maulana Rehmatullah Qasimi, do Seminário Principal do Vale, Darul Ulom Rahemiya, se reuniu com Maulana Mehmood Madni, presidente da Jamiat Ulama-i-Hind, sobre essas questões.

As fontes disseram que estão sendo feitos esforços para uma reunião entre Farooq e os principais aliados da Aliança Democrática Nacional (NDA) Chandrababu Naidu, chefe do Partido Telugu Desam (TDP), e o principal ministro de Bihar, Nithish Kumar, que Janata, Janata, Janata, Janata Dal (Unión), em Nova Délhi.

Fontes cientes de que um canal de comunicação está sendo realizado entre o Sr. Farooq e os escritórios do Sr. Naidu e Kumar “para ver a possibilidade de uma reunião”, na tentativa de informá -los sobre as preocupações e os medos dos muçulmanos.