Em sua nilave permissão de Pon.

O Tribunal Superior de Délhi decidiu recentemente que a Vels Film International Limited, produtora do próximo filme do filme ‘Moodu’ Moodu Pani ‘.

No entanto, o Tribunal, levando em consideração que o filme de Vels investiu “Monys Significativa” para a recriação da gravação sólida da música, permitiu que ele usasse a música em seu próximo filme, sujeito ao depósito de ₹ 30 lakh com o registrador geral do tribunal.

“Este Tribunal é de opinião que a perda irreparável será causada ao réu não. 1 (Filme de Vels), se for restrito a usar a música, que já faz parte de seu filme de cinematografia, ‘Aghathiyaa’, disse o tribunal em sua ordem de 30 de janeiro.

A ordem judicial foi uma súplica de Saregama indiana contra o filme de Vels por violação de seus direitos autorais na obra literária e musical da música ‘In Iniya Pon Nilave’ do filme de 1980 ‘Moodu Pani’.

Saregama Índia argumentou que o produtor do filme ‘Moodu Pani’, isto é, Raja Cine Arts, entrou em um acordo com ela (então conhecida como ‘The Gramophone Company of India Limited’) para gravações sonoras e obras musicais e literalmente nas canções do filme ‘Moodu Pani’, incluindo a música ‘em Iniya Pon Nilave’.

Recentemente, em 9 de janeiro de 2025, Saregama Índia disse que ficou “chocado” ao conhecer um teaser do filme ‘Aghathiyaa’, em várias plataformas de mídia social, nas quais ele incluiu uma ‘recreação’ da música ‘em Iniya Pon Nilave’ .

O filme de Vels, no entanto, respondeu ao aviso legal enviado por Saregama India, dizendo que ele havia tirado uma licença para “adaptar, gravar/recriar” do compositor musical da música original.

O tribunal, que mais tarde entrou na questão básica sobre se os direitos autorais da música ‘Iniya Pon Nilave’ são concedidos na Índia Saregama, ou se os direitos autorais dos coletes com o compositor musical da música.

Ele concluiu que, de acordo com a seção 17 da lei de direitos autorais, o produtor de um filme ou uma gravação de som, é o primeiro proprietário de direitos autorais em gravações de som, obras literárias, obras musicais e outras obras, que eles fazem parte do filme.

“… nenhum direitos autorais subsiste no compositor compositor, a menos que haja um contrato em contrário entre o compositor musical e o produtor do filme”, ​​acrescentou.

“O réu não. 3, como o compositor musical, não tem direitos autorais sobre obras literárias, ou seja, a carta ou a gravação de som. Portanto, não tendo direitos sobre a letra da música, não há dúvida de que o réu não. 3 tem o direito de atribuir direitos nas letras da música a um terceiro ”, disse o tribunal.