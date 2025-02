Em Trump 2.0, é melhor para a Índia ser vista como um pólo independente em um mundo multipolar: Mahbubani

O ex -embaixador geral de Cingapura e autor de vários livros sobre a China, os Estados Unidos, a ASEAN e a geopolítica Kishore Mahbubani diz que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderia mudar o mundo, “pisotear” na ordem mundial e que que A Índia deve se preparar de acordo. Ele falou com o hindu nas linhas laterais de um evento da Sociedade da Ásia para seu último livro “Living the Asian Century”.

Existe alguma diferença entre Trump 1.0? E Trump 2.0?

Sim, acho que Trump sente que cometeu um grande erro ao ouvir especialistas da última vez. Um exemplo, eles disseram a ele que os déficits são muito ruins e que ele não deveria gastar muito dinheiro. E veja o que Joe Biden fez? Biden quebrou o orçamento, gastou bilhões de dólares em dinheiro emprestado, e Trump estava com raiva como o inferno, dizendo que eu também poderia ter feito isso. Biden está recebendo crédito por uma economia em expansão, mas foi apenas o resultado da impressão de dinheiro, certo? Então, desta vez, você receberá o verdadeiro Trump, completamente desenfreado, e ele ficará cercado mais pelas pessoas “sim”, em vez de citar, incorporando “especialistas”. E assim, em certo sentido, ele usará uma analogia dramática, ele apoiará suas presas com mais clareza.

Como você acha que o mundo mudará após os próximos quatro anos?

Os Estados Unidos, no final do dia, não são um país perfeito, mas no final do dia, desde o final da Segunda Guerra Mundial, se comportou mais ou menos como parte interessada responsável por produzir a ordem global. E mesmo que eles violassem as normas, pelo menos eles diriam que acreditamos nesses padrões, e os países não devem invadir ou ocupar outros países. E aqui ele chega, Sr. Trump, e ele está completamente pisoteado em todos os princípios internacionais aos quais os Estados Unidos foram cometidos. Por exemplo, ao recuperar o Canal do Panamá, ou o que ele disse sobre o uso da força para tomar a Groenlândia. Essas são violações da carta da ONU. E, francamente, desde que os Estados Unidos continuaram dizendo que a invasão da Ucrânia da Rússia era ilegal. Portanto, há perguntas muito mais profundas no resto do mundo nos próximos quatro anos.

O paradoxo sobre Donald Trump é que ele também diz que não é um alojador, e é verdade que, em seu primeiro mandato, ele foi o primeiro presidente dos EUA em muito tempo que não havia começado uma guerra.

Como isso significa a ameaça de uma taxa de guerra para a Ásia em particular?

Embora ele tenha ameaçado tarifas, ele ainda não impôs taxas muito pesadas. Ele impôs tarifas pesadas à Colômbia depois que se recusou a recuperar os migrantes, mas os levantou quando o presidente colombiano recuou.

E laços com a China?

Acho que Trump compartilha a premissa básica do estabelecimento dos EUA de que os Estados Unidos devem continuar sendo o poder número um. Há apenas uma coisa que une os democratas e os republicanos, que são os Estados Unidos que devem continuar sendo o número um e não devem permitir que a China se torne o número um. Então o concurso estrutural continua a continuar. Haverá reviravoltas e virar na estrada, mas, ao mesmo tempo, Trump é alguém que também é um acordo. Portanto, se você acha que pode receber um bom tratamento da China, continuará e o fará de uma maneira que Joe Biden nunca possa fazê -lo. , Joe Biden e sua equipe ao seu redor, Blinken, Sullivan tinham muito medo de serem vistos como macios na China, então eles não se atreavam, mesmo que ele fosse de interesse americano em fazê -lo. Como Richard Nixon, Donald Trump é quem pode fazer um acordo com a China, porque não se vê que é suavemente na China.

Como você avalia onde está o Quad hoje e qual é o seu futuro, já que a primeira reunião Marco Rubio foi com o Quad FMS?

O Quad continua a declarar que não é uma organização de segurança e que cada um dos líderes da Quad negaria que deve ser uma operação anti-china. No entanto, é assim que é percebido. É natural que os países mantenham o maior número possível de opções abertas. A Índia é membro do Quad, mas a Índia também é membro do BRICS, e eu diria que ela é muito sábia da Índia para manter suas opções abertas neste momento (Trump 2.0). É melhor que a Índia seja vista como um pólo independente em um mundo multipolar com muitas outras opções que, por exemplo, o Japão, que é um pólo completamente dependente dos Estados Unidos da América.

A Índia também reabriu laços com a China …

Esse é um desenvolvimento muito positivo, porque é uma anomalia importante que duas das três maiores economias da Ásia não tenham vôos diretos um para o outro. Isso é anormal. Portanto, esse é o tipo de anormalidades que devem ser desfeitas. Você sabe, como eles sabem, a Índia e o Paquistão não têm comércio normal entre eles, o que é, mais uma vez, algo que deve ser restaurado, porque o que você quer fazer não se tornará amigos, amigos ou aliados, mas só têm relacionamentos normais .

Mesmo assim, o impacto da agressão chinesa permanece … Trump tentará conter a China de alguma forma?

A resposta é complicada. Não acho que a China queira um confronto com os Estados Unidos. Os chineses nunca pensam em termos do próximo trimestre, no próximo ano, até nos próximos cinco anos. Eles estão preocupados onde estarão dentro de 10 anos, dentro de 20 anos, e sua estratégia é muito clara. Eles querem aumentar sua economia e sabem que, no final do dia, o resultado, a disputa entre nós e a China será determinada não por porta -aviões ou aeronaves ou tanques de combate. Será determinado quem tem o maior e o PNB chinês é o único poder principal do mundo que não lutou contra uma guerra interestadual há 45 anos. Essa foi uma decisão deliberada de perceber que as guerras paralisavam o desenvolvimento de um país. Portanto, os chineses não estão com pressa de se envolver em nenhum tipo de disputa, seja com a Índia ou com Taiwan ou no Mar da China Meridional. Agora isso não significa que eles não afirmem sua posição. Os chineses se tornarão cada vez mais assertivos, mas há uma grande diferença entre ser assertiva e agressiva. As autoridades americanas continuam dizendo que

A China cuidará de Taiwan para 2027. Não acredito nisso. Qual é a pressa para a China? A economia da China é muito mais importante que Taiwan. Ao mesmo tempo, se Taiwan declarar a independência, a China definitivamente declarará a guerra.

A Índia deve reconsiderar sua saída do RCEP (Acordo Regional de Associação Econômica Integral)?

Eu acho que todos os estudos econômicos mostrarão que a Índia poderá se juntar ao RCEP. Quando você faz parte de um mercado muito maior, você se beneficia. Suas indústrias não competitivas não sobreviverão, mas suas indústrias competitivas prosperarão e funcionarão bem. Acho que a Índia definitivamente deveria visitar a pergunta do RCEP novamente, especialmente porque a Índia quer se tornar uma economia manufatureira. Nenhum país pode se tornar uma economia manufatureira se não o fizer de uma maneira ou de outra, integrar -se mais à economia manufatureira da China.

Em seu último livro Living the Century Asian, você escreve sobre o trauma da partição que sua mãe enfrentou e fugiu de Karachi para Mumbai e depois para Cingapura … você ainda é um defensor da integração da Ásia do Sul e os laços da Índia -Paquistão, por que isso?

Por que é que? Eu acho que o século 21 será o século asiático. Na verdade, não tenho dúvidas sobre esse retorno à norma desde o primeiro ano até 1820, quando as duas maiores economias do mundo sempre foram as da China e da Índia. Então, voltaremos à norma histórica. Mas a maneira pela qual a China e a Índia aumentam rapidamente suas economias é permanecer pacífico com todos os seus vizinhos. Não digo que na Índia e no Paquistão um contrato de livre comércio é assinado ou as concessões são entregues um ao outro. Eles devem ter um comércio normal. Se você comparar a Índia e o Paquistão com a China e o Vietnã, a Índia e o Paquistão, eles discordaram desde 1947. A China e o Vietnã estão lutando entre si há 2000 anos, e o Vietnã foi ocupado pela China 1000 anos. Agora você vai e observa os níveis comerciais na China e no Vietnã, eles explodiram e ambos estão se beneficiando. Então, da mesma maneira, a Índia e o Paquistão e Bangladesh e todos podem se beneficiar.