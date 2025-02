Em uma fazenda fundada por Jacop para o projeto de reintegração das vítimas de violência feminina

Kore de Alcatraz nasceu, um projeto de trabalho e re -integração social pessoas e mulheres vulneráveis ​​que sobrevivem à violência, na República Livre de Alcatraz, Úmbria, com o patrocínio da vila de Gubbio e os municípios de Perugia.

A iniciativa foi agora apresentada na Escola de Cidadania Domenico de Masi, Il Fatto Quotidiano, incluindo o fundador da Alcatraz Free Republic, Mattea FO, presidente da Fundação FORAM, e Cesare Fermi, administrador da Coréia. Fortalecendo a posição das mulheres, reintegração do trabalho e sustentabilidade econômica e social são palavras -chave nas quais se baseiam os objetivos deste projeto, que visam oferecer treinamento, trabalho e apoio a mulheres que sobrevivem à violência, seus filhos e pessoas nas condições de fragilidade.

A Alcatraz Free Republic (www.alcatraz.it), fundada há mais de 40 anos, Jacopo fo com a ajuda dos pais de Franka e Dario Fo, sempre foi um centro ativo com muitos projetos sociais e culturais. Muitas iniciativas organizadas em sua sede histórica imersos em colinas entre Gubbium e Perugia; Em seu território, cerca de 400 hectares são instalações de acomodação para estadias e refeições, Parque de fazenda e museu, além de inúmeros testemunhos de muitos convidados de prestígio que foram recebidos ao longo dos anos.

Hoje, graças à FOD RAME Foundation (www.fondazionionioneforame.org) e uma reunião com a Kore Enterprise Social SRL No Lucro (www.kore.bio) está desenvolvendo e atualizando o projeto inspirado nas obrigações e no social de Franco e Dario e integração Experiência multidagênica da ajuda humanitária internacional que a empresa social de Kore deu à luz. Kore já está ativo na produção ética e na transformação de produtos agrícolas e de alfaiataria, distribuída pelos canais nacionais e focada na localização dos empregos em condições de extrema fragilidade.

O coração da sustentabilidade de Kore de Alcatraz será a atividade de uma fazenda onde os destinatários do projeto poderão adquirir habilidades práticas e profissionais, gerenciar imediatamente as atividades da fazenda e cultivo e transformação de produtos agrícolas, como ervas oficiais, óleo e frutas pequenas; Eles serão implementados pelo catálogo Kore, que já está presente no mercado com vários chás de ervas biológicos que já produzem e mercados. Além da linha agrícola, como um desenvolvimento subsequente, o projeto determinará a abertura do laboratório de adaptação em cooperação com o que Kore já ativo no escritório romano.

