Em uma luxuosa celebração de aniversário, Novi Rizki foi visitado por Saipul Jamil e Cupi Cupita.

VIVA – A bela cantora Novi Rizki comemorou recentemente seu aniversário no salão de baile de um hotel de luxo em Jacarta. Novi quer compartilhar felicidade com seus amigos artistas, colegas e familiares queridos em seu aniversário.

Além de luxuosa e elegante, Novi também surpreendeu seus convidados com um bolo de aniversário inusitado. O bolo de aniversário surpreendeu muitos convidados.

A nota de Rs 100 crore tinha o formato de um bolo de aniversário. Muitos colegas artistas o parabenizaram.

Segundo Novi, seu bolo de aniversário foi escolhido deliberadamente para ser diferente dos demais. Isso está de acordo com o tema, ou seja, festa branca em dourado. Novi também espera que em sua nova idade possa conhecer seu futuro marido.

 Comemoração do aniversário de Novi Rizky

“A oração é encontrar um futuro marido ou companheiro de vida adequado no próximo ano. Amém. Sucesso em todos os assuntos profissionais e comerciais”, disse ele.

Segundo Novi, muitos de seus amigos compareceram à festa de aniversário. Estes incluem Saipul Jamil, Irma Darmawangsa, Irfan Sebaztian, Ely Sugigi, Cupi Cupita, “Sven Icon” de Angel Laty, Goldwyn “Pilot Band”, Gofar Ilham, Abay Otok Otok “Bintang Pantura”, Duo Wolves, Rheyna Morena, Roro Fitria e Givri KDI.

“Estou grato por muitos amigos terem vindo. Eles oraram por mim. Sim, eu pessoalmente oro para viver muito, ser rico, casar rápido, os candidatos estão confusos”, disse Novi brincando.

A felicidade de Novi fica ainda mais completa com a presença da mãe, da irmã, da cunhada e do sobrinho. Todos os artistas que vieram cantaram e cantaram. Novi sentiu que não foi em vão enfiar a mão no bolso para alugar uma casa para seu aniversário.

No meio de seu aniversário, Novi também falou sobre seus próximos planos, principalmente em 2025. No início do ano que vem ela vai lançar uma música, depois quer fazer um dueto com Saipul Jamil e Cupi Cupita.