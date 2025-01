Em visita ao mercado de Tangerang, Ministro Tito explica as causas do aumento dos preços das matérias-primas depois do Natal

Tangerang, AO VIVO – O Ministro do Interior, Muhammad Tito Karnavian, afirmou que os preços das matérias-primas após os períodos do Natal de 2024 e do Ano Novo de 2025 tendem a aumentar, embora não significativamente.

Isto foi revelado por Tito quando inspecionou diretamente a disponibilidade de mercadorias no mercado principal de Tanah Tinggi, na cidade de Tangerang, na sexta-feira, 3 de janeiro de 2025.

A nível nacional, tem-se observado um aumento nos preços de vários produtos, como a pimenta vermelha e a malagueta crespa. Entretanto, os preços do óleo alimentar, do arroz e das chalotas tendem a permanecer estáveis.

 Ministro do Interior, Tito Karnavian, no Complexo Parlamentar, Senayan, Centro de Jacarta, segunda-feira, 18 de novembro de 2024

“Os preços de vários produtos, como os ovos de galinha, caíram depois do Natal, mas houve vários produtos que continuaram a aumentar. O que aconteceu em Tangerang é que a minha suposição é que a razão pela qual os preços caíram durante o Natal é porque muitas pessoas em Tangerang estão há escassez de oferta para muitos compradores, mas em consonância com “À medida que começam a voltar das férias, muitos compradores começam a ver os preços começarem a subir novamente e voltarem ao normal”, disse ele.

Tito disse que, com base nos dados da Agência Nacional de Alimentação publicados em 1º de janeiro de 2025, houve aumento da inflação, principalmente no setor de alimentos e bebidas. Isso geralmente é normal na época do Natal e do Ano Novo.

“Normalmente há um aumento como o do Eid, porque demanda “(A procura) está a aumentar, o BPS também divulgou um comunicado de que o aumento de bens e serviços tende a ser estável”, disse Tito.

Enquanto isso, o prefeito em exercício de Tangerang, Nurdin, disse que em conexão com esse controle, seu partido explicou as condições de preço após o Natal.

“Antes de verificar já explicamos e graças a Deus as condições no campo são as mesmas. E relacionado ao aumento de preços de diversos produtos, a prefeitura está realizando controles de preços, além de garantir estoque, manter e incentivar poder de compra para fazer compras”, disse ele.