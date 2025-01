Embaixada chinesa: existem 44 casos de extorsão no aeroporto da Indonésia que envolveram seus cidadãos em um ano

Yakarta, vivo – A embaixada chinesa em Yakarta emitiu uma declaração relacionada à ação de casos de extorsão no aeroporto da Indonésia.

O lançamento foi emitido depois que os estrangeiros chineses (estrangeiros) enviaram conteúdo para deslizar o RP.

A embaixada chinesa disse que seu partido havia resolvido o caso de extorsão no aeroporto da Indonésia em até 44 casos durante 2024.

 Ilustração do aeroporto de Soekarno-Hatta.

“No ano passado, com a ajuda do honorável Departamento Consular, a embaixada chinesa havia estabelecido contato próximo e coordenação com o Escritório de Imigração do Aeroporto Internacional de Yakarta e concluiu pelo menos 44 casos de extorsão, com dinheiro total de cerca de 32.750.000 que foram devolvidos a Mais de 60 cidadãos chineses “, disse a embaixada chinesa em sua libertação, terça -feira, 28 de janeiro de 2025.

O caso de extorsão começou de fevereiro de 2024 a janeiro de 2025.

Essa é apenas uma pequena parte, de acordo com a embaixada chinesa, dos muitos casos de extorsão, porque ainda existem muitos cidadãos chineses que não apresentam queixas devido a uma agenda lotada ou temem as ações de resposta ao entrar no país de destino.

“Para erradicar o problema de extorsão no aeroporto, a embaixada espera que os sinais de ‘proibido de dar conselhos’ ‘em caso de extorsão’ em mandarim, Indonésia e inglês podem ser instalados no local do exame de imigração e a ordem de proibição para dar Os conselhos podem ser emitidos para a viagem do agente para que eles não sugerissem que os viajantes chineses subornaram aos oficiais de imigração “, escreveu a embaixada chinesa.

Além disso, em sua declaração, a embaixada da República Popular da China na Indonésia aproveitou a oportunidade para apresentar uma garantia da maior consideração do Ministério das Relações Exteriores da República da Indonésia.