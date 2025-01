Embora ela seja próxima de Ruben, Desy Ratnasari admite que tem vergonha de pedir uma alma gêmea por causa disso.

Jacarta – As figuras de Ruben Onsu e Desy Ratnasari estão atualmente sob os holofotes do público devido à questão da proximidade entre os dois. No entanto, ambos negaram firmemente essa proximidade. Tanto Ruben quanto Desy Ratnasari admitiram que seu relacionamento se limitava apenas a amigos.

Leia também: Ammar Zoni está tendo um caso secreto com um médico?

Mais recentemente, Desy Ratnasari foi visto como ator convidado no podcast de Ruben Onsu. Um dos temas discutidos pelos dois foi a alma gêmea de Desy Ratnasari. Como se sabe, já se passaram 20 anos desde que Desy Ratnasari decidiu ficar sozinho. Quando questionada sobre uma alma gêmea, Desy Ratnasari admitiu que tinha vergonha de orar a Alá por uma alma gêmea. Role mais, ok?

Isso começou com uma conversa entre Ruben e Desy sobre os desejos de Desy Ratnasari para o Eid em 2025. Desy revelou que espera vivenciar o Eid na Terra Santa como no ano anterior. Ao ouvir isso, Reuben imediatamente rezou para que Desy Ratnasari encontrasse sua alma gêmea enquanto ele estivesse em Meca.

Leia também: O apresentador com iniciais M que decepcionou Rubén Onsu pediu desculpas?

“Espero que você encontre sua alma gêmea lá.” disse Rubén Onsu, citado em seu podcast transmitido na conta de fofoca @lambegosiip.

Leia também: Rumores de que estamos próximos de Ruben Onsu e Desy Ratnasari: Nosso relacionamento agora…

“Eu quero fazer isso”, disse Desy Ratnasari.

“Você achou que havia um lugar para almas gêmeas como essa?”, Perguntou Ruben.

“Sou honesto, já estou com vergonha de orar ‘Oh, Alá, dê-me uma alma gêmea’”, respondeu Desy Ratnasari.

 Ruben Onsu e Desy Ratnasari assistem a um show juntos Foto: Captura de tela do Instagram @mood.hits.official

O próprio político do PAN admitiu que tinha vergonha de pedir a Alá uma alma gémea devido às muitas bênçãos que recebeu até agora. Desde a facilidade de cuidar sozinho dos filhos até facilitar a vida deles. Portanto, para ele, com todas as bênçãos que recebeu, há um sentimento de vergonha e desconforto em pedir ao Criador para conhecer sua alma gêmea.

“Oh, Allah deu a você tudo isso. Allah tornou mais fácil para mim cuidar dos meus filhos, graças a Allah, Allah tornou isso mais fácil. Eles me deram sustento, graças a Allah, ficou fácil para mim, eles me deram vida, Allah facilitou. É hora de perguntarmos novamente Estou com vergonha, estou com vergonha, Deus me deu tudo assim Então, oh Allah, você vai se testar até que Allah lhe peça, então seja paciente. pensamentos como esse”, disse ele. Dessy Ratnasari.