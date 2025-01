Emitido SHGB Pagar Laut, chefe do Escritório de Terras de Tangerang examinado pelo Ministério ATR

Ataque VIVA – O caos sobre a cerca marítima no mar da Regência de Tangerang, depois a emissão do certificado de Direitos de Uso de Edifício (HGB), resultou na convocação do chefe da ATR/BPN Banten e do Escritório de Terras da Regência de Tangerang pelo ministério para ser questionado.

O Ministro da ATR/BPN admitiu ter pedido desculpas ao público pela comoção ocorrida.

O Gabinete Regional ATR/BPN de Banten e o Gabinete de Terras da Regência de Tangerang alegaram ter fornecido todas as informações e provas relacionadas com a emissão de certificados de terra no mar.

“O Chefe do Gabinete de Terras da Regência de Tangerang e o Chefe do Escritório Regional do BPN da Província de Banten atenderam ao apelo para uma reunião com o Ministério ATR/BPN. Dados e informações sobre as notícias em questão foram reportados ou enviados diretamente para Ministério ATR/BPN”, disse Banten ATR/BPN Chefe do Ramo de Relações Públicas, Muti, por e-mail na terça-feira, 21 Janeiro de 2025.

 Ministro dos Assuntos Agrários e do Ordenamento do Território/Chefe da Agência Nacional de Terras (ATR/BPN), Nusron Wahid (centro), em conferência de imprensa sobre a cerca marítima.

De acordo com as informações prestadas pelos chefes da ATR/BPN Banten e Tangerang Regency, o ministério irá investigar a causa da emissão de certificados HGB no mar.

“O Ministério da ATR/BPN também realizará verificações, exames e coordenação com os directores-gerais técnicos relevantes, incluindo a coordenação com ministérios e instituições relevantes”, explicou.

O escritório Banten ATR/BPN não quer comentar muito sobre a emissão de certificados HGB no mar cercado. Também relativamente aos detalhes da emissão de certificados terrestres no mar, a ATR/BPN não pretende fornecer informações.

“Estes dados foram apresentados pelo Escritório Regional de BPN Banten e Kantah Tangerang Regency em uma reunião interna com o Ministério de ATR/BPN como dados iniciais de pesquisa para o Ministério de ATR/BPN, aguarde a apresentação dos resultados pelo centro “, explicou ele.

Investigação SHGB

Sabe-se que o Ministério dos Assuntos Agrários e do Ordenamento do Território/Agência Nacional de Terras (ATR/BPN) realizou uma investigação à polémica sobre o certificado de direito de utilização de construção (SHGB) da cerca marítima 30, 16 quilómetros nestas águas.

O Ministro da ATR/BPN, Nusron Wahid, disse que nesta investigação o seu partido enviou o Diretor Geral (Dirjen) de Estudos e Mapeamento Territorial e Espacial (SPPR), Virgo Eresta Jaya.

“O Ministério ATR/BPN enviou o Diretor Geral de Levantamentos Espaciais e Territoriais e Cartografia (SPPR), Sr. Virgo, para coordenar com a Agência de Informação Geoespacial (BIG) em relação ao litoral da área da Vila Kohod”, disse ele.

Ele disse que esta etapa visa determinar se o terreno está dentro ou fora da costa. Os dados dos documentos de pedido de certificado emitidos desde 1982 serão comparados com os dados costeiros mais recentes até 2024.

No entanto, o Ministro Nusron admitiu ter realizado uma investigação inicial e descobriu que 263 parcelas foram emitidas neste local, das quais 234 parcelas SHGB em nome de PT Intan Agung Makmur, 20 parcelas SHGB em nome de PT Cahaya Inti Sentosa , 9 parcelas em nome de pessoas físicas.

Além disso, também foram encontrados 17 certificados de propriedade fundiária (SHM) na área.

O Ministério da ATR/BPN informou que se dos resultados da coordenação dos controlos se demonstrar que o certificado emitido se encontra localizado no mar, será efectuada uma avaliação e revisão.