Empolgado com o caso de abuso sexual em Martapura, o Ministério da Religião toma medidas firmes para revogar a licença de funcionamento

Banjar, AO VIVO – Na sequência do caso de assédio sexual cometido pelo ex-diretor de uma madrasa em Martapura, Banjar, Kalimantan do Sul, o Ministério da Religião (Kemenag) está pronto para tomar medidas firmes. Anteriormente, o diretor do internato islâmico escreveu sobre isso no noticiário.

A madrasah está subordinada ao Ministério da Religião (Kemenag) da Regência de Banjar. O Ministério da Religião está pronto para revogar a licença de funcionamento da escola.

O chefe do Escritório Regional de Kalimantan do Sul do Ministério da Religião, Muhammad Tambrin, disse que as etapas para revogar a licença operacional foram transmitidas ao chefe do Escritório de Banjar do Ministério da Religião.

“Pedi ao chefe do Ministério da Religião de Banjar que revogasse a licença de funcionamento da escola”, disse Tambrin quando confirmado. VIVA no sábado, 18 de janeiro de 2025.

 Chefe do Escritório Regional do Ministério da Religião de Kalimantan do Sul, Muhammad Tambrin – Foto Documental Especial Foto: VIVA.co.id/Muhammad Faidurrahman (Kalimantan do Sul)

Tambrin explicou que o status da escola não era um internato islâmico ou um internato islâmico como foi relatado até agora. Ele disse que durante todo esse tempo apresentou a escola como um internato.

“É verdade que durante todo este tempo apresentaram a sua escola como um internato islâmico. Porém, de acordo com os dados que temos à nossa disposição (Ministério da Religião), o seu estatuto está registado como Madrasah Diniyah Takmiliyah”, explicou.

Segundo ele, a Madrasah Diniyah Takmiliyah é uma escola que oferece educação religiosa islâmica à tarde e à noite. “No passado, as pessoas chamavam-na de escola árabe”, disse ele.

Além disso, ele espera que incidentes semelhantes não ocorram no futuro. Porque o incidente foi sobre armazenamento sexual que causou danos ao mundo da educação religiosa.

Depois, relativamente às medidas adoptadas pelo Ministério dos Assuntos Religiosos para restaurar o estado psicológico da vítima, Tambrin não respondeu.

Anteriormente, a Polícia da Regência de Banjar (Polres), Kalimantan do Sul, nomeou oficialmente MR (42) como suspeito num caso de assédio sexual contra vários dos seus próprios estudantes.

O chefe da Unidade PPA da Polícia de Banjar, Ipda Anwar, disse que pelo menos 20 estudantes foram vítimas deste caso. “Como lembra o autor, havia 20 pessoas que ele havia abusado sexualmente”, disse ele na quarta-feira, 15 de janeiro de 2025.