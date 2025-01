Empreendedores das cidades inteligentes e dos setores de inovação e tecnologia são convidados a colaborar

Jacarta, VIVA – “Think Business, Think Hong Kong” (TBTHK), uma mega promoção organizada pelo Conselho de Desenvolvimento Comercial de Hong Kong (HKTDC), visa aumentar o comércio bilateral e o investimento entre Hong Kong e a Indonésia.

Presidente Peter KN Lam, do HKTDC, destacou que a Indonésia é há muito tempo um parceiro importante para Hong Kong. Por esta razão, continua a esforçar-se por fortalecer as relações bilaterais que estão estreitamente interligadas há tanto tempo.

“Há muito que somos conhecidos pelos nossos pontos fortes nos setores tradicionais, como finanças, comércio, logística e serviços profissionais”, disse ele na sexta-feira, 10 de janeiro de 2025.

Ele também destacou como Hong Kong desempenha um papel importante como “super conector” e agregador de valor, conectando a China continental e o resto do mundo.

Especificamente para a dinâmica região da ASEAN, ele admitiu que incentivou empresários de vários setores, incluindo finanças, cidade inteligente (cidade inteligente), sustentabilidade (sustentabilidade), transporte, inovação e tecnologia (I&T) para colaborar.

“Discutimos muito nesta importante reunião”, disse Peter KN Lam.

Partindo das oportunidades do RMB (Renminbi/Yuan) no comércio internacional, explorando setores proptech Hong Kong é dinâmico e integra inteligência artificial (IA) e IoT (internet das coisas), para impulsionar a eficiência e o crescimento nos domínios da mobilidade, da vida, da descarbonização e da governação, incluindo a liderança de Hong Kong no domínio da inovação e das soluções tecnológicas verdes.