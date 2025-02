Empreendedores reclamam do sistema Cortax, o chefe Apindo destacou a emissão da conta de impostos

Yakarta, vivo – Vários empreendedores enviaram protestos sobre a aplicação do STARAX ou o sistema central da administração tributária, desde que começou a ser lançado oficialmente em 1º de janeiro de 2025. Uma das queixas de empreendedores à implementação do córtex, por exemplo, é que é que é que eles não podem executar transações, porque são prejudicadas pela emissão de faturas fiscais.

Quando confirmado, o presidente da Associação de Empregadores da Indonésia (Apindo), Shinta Kamdani, confirmou que ele se relacionou com isso. Ele admitiu que, nos primeiros dias após o lançamento, o sistema Kuthex foi considerado rápido demais para aplicar, apesar do fato de que ainda havia muitos aspectos administrativos que não podiam ou difíceis de acessar.

“Ontem porque era rápido demais, sim. fluxo de caixa Em vez da empresa “, disse Shinta VIVAQuando conhecido na área de Subroto Catot, South Yakarta, segunda -feira, 10 de fevereiro de 2025.

Para resolver o problema, Shinta admitiu que o próprio Apindo havia convidado anteriormente o diretor geral de impostos do Ministério das Finanças, Sury Utomo, para discutir e transmitir a questão das queixas do empresário. Com base nos resultados da discussão, Shinta admitiu que o diretor geral de impostos do Ministério das Finanças prometeu fazer uma série de melhorias no sistema Kuthex, conforme reclamado por empreendedores.

“Quando o novo córtex foi lançado, na verdade tivemos muitos problemas. Também convidamos o Diretor Geral de Impostos (Sury Utomo) e também fizemos a socialização na época enquanto transmitimos os problemas encontrados”, disse ele.

De fato, Shinta admitiu que o próprio Apindo havia aberto a rota de linha direta e as queixas para os empreendedores, para informar os obstáculos que eles conheciam ao implementar o sistema Kuthex.

“É isso mesmo, então também temos uma linha direta preparada, para que os autores (empresas) que tenham problemas possam informar imediatamente”, disse Shinta.

Dos resultados das discussões e as queixas diretamente ao Diretor Geral de Impostos do Ministério das Finanças e à operação das queixas de queixas formadas por Apindo, até agora Shint Back. Segundo ele, este foi o resultado de renovar o sistema realizado pela Direção Geral de Impostos do Ministério das Finanças, através de uma série de melhorias feitas no sistema coreano.

“Mas agora lentamente (o sistema Sorcex) começou a ser reparado, e a Diretoria Geral de Impostos também recebeu suprimentos”, afirmou.