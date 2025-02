Empresa de formigas, números congruentes e envolvem as mentes inquisitivas de Chennai em ciências em El Sabha

As formigas se movem? Como eles fazem isso? E quanto aos seus filhos? Timana Anniri, professora do Instituto Indiano de Educação e Pesquisa em Ciência, Calcutá, respondeu a essas e mais perguntas sobre formigas.

Na oitava edição da ciência em El Sabha realizada no domingo, o cientista falou sobre como ela e seus alunos estudaram o comportamento de realocação de Diacamma IndigoUma espécie de formigas encontradas nos trópicos. Eles estudaram os desafios que enfrentaram durante a realocação e como eles os resolvem. As espécies geralmente não seguem um caminho e forragem de forma independente. Mas, quando devem ser realocados, as formigas coletam seus descendentes (pupas) na boca e as transportam com cuidado. As formigas existem há 120 milhões de anos no planeta e desenvolveram uma hierarquia em suas colônias que incluem trabalho e rainhas e até formigas escravas, disse Annogiri.

As formigas também são dedicadas ao roubo: elas roubam as pupas da colônia que invadem e as levam para suas colônias. As formigas que emergem das pupas roubadas tornam -se formigas escravas na nova colônia, disse ele. Em seu experimento, os cientistas desafiaram as formigas, dificultando a mudança para uma nova terra ou colocam obstáculos nos ninhos que constroem. Embora as formigas inicialmente tenham dificuldades, eles aprenderam a superar os desafios, disse Annogiri.

A ciência em Sabha também incluiu conferências de Anandavardhanan do Instituto de Bombas Tecnológicas Indianas do Reino Unido, que falou sobre ‘um convite gentil para a teoria dos números’, onde ele explicou números congruentes e seu treinamento. Ele deixou o público trabalhando para encontrar uma solução para um problema que existe há mais de 10 séculos.

Richa Singh, chefe do Departamento de Ciência da Computação do IIT-Jodhpur, falou sobre inteligência artificial e sua odisseia. Pinaki Chaudhuri, professor do Instituto de Ciências Matemáticas (IMSC), Chennai, falou sobre o mundo confuso.

Os organizadores disseram que as conversas foram destinadas a qualquer pessoa interessada em ciência, independentemente da idade ou antecedentes. Também foi organizado um painel de exposições sobre o IMSC Research 2024, que mostra atividades de pesquisa recentes em várias disciplinas no instituto. Kn Raghavan, ex -professor do Instituto, disse que o evento geralmente era realizado no domingo, para que muitas pessoas pudessem participar.