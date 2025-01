Empresa de software de IA o9 lançará curso sobre fundamentos da cadeia de suprimentos digital na universidade de habilidades

O fornecedor de plataforma de software de IA empresarial o9 anunciou na terça-feira a abertura de um escritório em Hyderabad, o terceiro da empresa na Índia, e com ele planeja lançar um programa de certificação em colaboração com a Young India Skills University (YISU).

O escritório de Hyderabad apoiará a crescente força de trabalho global e base de clientes da empresa e se concentrará em pesquisa e desenvolvimento, gerenciamento de produtos, implementação de software e suporte ao cliente. O escritório será um pólo de apoio à expansão destas operações na região, disse o9.

Em comunicado sobre a abertura do escritório, a empresa disse em 27 de janeiro que lançará o programa ‘o9 Digital Supply Chain Essentials Professional Certification’ em colaboração com a Young India Skills University (YISU). Espera-se que este programa piloto ajude a aprimorar as habilidades dos recém-formados com o conhecimento prático e o treinamento relevante para o setor, necessários para melhorar a preparação da força de trabalho. Através da sua colaboração, a o9 e a YISU pretendem desenvolver ainda mais as competências dos profissionais emergentes da cadeia de abastecimento e desenvolver conhecimentos especializados para apoiar os parceiros estratégicos da Telangana, disse a empresa.