Empresa dos EUA constrói bunker equipado com IA de US$ 300 milhões (fotos)

As reservas no luxuoso abrigo, limitado a apenas 625 lugares, custarão US$ 20 milhões

Um bunker de luxo exclusivo para membros com suítes médicas alimentadas por IA e piscinas cobertas está sendo desenvolvido nos EUA. Lançado no próximo ano, o projecto multimilionário foi concebido para abrigar os super-ricos do mundo no caso de um desastre apocalíptico.

A empresa sediada nos EUA (Strategic Armored and Enriched Environment), especializada em projetos de ativos seguros, revelou planos para construir uma fortaleza de US$ 300 milhões na Virgínia, nos arredores de Washington, no início deste mês.

O projeto, denominado Aerie, está previsto para ser inaugurado em 2026 e poderá abrigar 625 indivíduos ricos no caso de um desastre global, disse a empresa.

Um bunker subterrâneo, com salas médicas robóticas, uma luxuosa piscina coberta, uma pista de boliche, uma parede de escalada e uma sala de jantar gourmet, dará aos clientes a chance de sobreviver se puderem pagar a taxa de entrada – um investimento de US$ 20 milhões por pessoa.

“A razão pela qual Aerie foi criada é que, depois de construir santuários multimilionários para nossos clientes em suas propriedades e super iates, eles ainda viajavam de suas casas protegidas para locais menos protegidos”. Al Corbi, fundador e presidente da Safe, disse à Forbes na semana passada.

Assemelhando-se a um resort de luxo, o Aerie oferecerá aos hóspedes um conjunto de comodidades de luxo, incluindo centros médicos avançados onde os clientes podem receber tratamentos e acessar terapias que salvam vidas usando ferramentas alimentadas por IA, bem como vários “Programas de bem-estar.”

De acordo com a Diretora de Preparação Médica da Safe, Naomi Corbi, os membros terão privacidade na Residência do Juízo Final “negócios” Enquanto selado atrás “impenetrável” As paredes.

Por razões de segurança, tudo, exceto o clube dos membros e a cobertura na cobertura, é subterrâneo. Para criar a ilusão de estar acima do solo, o bunker apresenta paredes interativas, tetos e efeitos especiais de iluminação que simulam um cenário situado bem acima da cidade, mesmo sendo subterrâneo muito profundo.

Os pods incluem uma câmara hiperbárica para oxigênio concentrado, que a empresa afirma ser útil durante eventos de baixa qualidade do ar. Além disso, existe uma área de imersão em gelo que visa melhorar a circulação sanguínea e o bem-estar mental, bem como uma área de terapia intravenosa para fornecer nutrientes essenciais.

À medida que a ideia de abrigos do Juízo Final ganha força entre os planos super-ricos e seguros do mundo para expandir e construir bunkers residenciais em 50 estados dos EUA para se preparar para o que ele descreve como “Impensável”.