Empresas da cidade do Sri alocarão Rs 1 milhão para conservação da natureza

As empresas sob a égide da Sri City concordaram em alocar coletivamente ₹ 1 crore sob sua Responsabilidade Social Corporativa (CSR) para a conservação da natureza.

A decisão foi tomada no simpósio realizado na cidade de Sri, que é um dos cinco locais selecionados para o brainstorming, no âmbito do Festival de Flamenco em andamento no distrito eleitoral de Sullurpeta, no distrito de Tirupati.

Respondendo ao apelo feito pelo Dr. Kishor Rithe, Diretor da Bombay Natural History Society (BNHS), em sua apresentação virtual, buscando parcerias corporativas para proteger o Lago Pulicat e os habitats de aves migratórias, as empresas concordaram em unir forças com o BNHS para fortalecer a conservação. esforços.

O CEO da Sri City, Ravindra Sannareddy, que citou o Festival de Flamenco como um lembrete poderoso sobre a salvaguarda de tesouros como o Lago Pulicat, explicou como isso exigia esforços coletivos e contínuos, em linha com a visão de um futuro sustentável.

“Em nome da comunidade de Sri City, ele anunciou que todas as unidades sob CSR contribuiriam coletivamente com um total de Rs 1 milhão para fins de conservação da natureza”, anunciou ele.

O evento atraiu decisores políticos, ambientalistas, ecologistas e amantes da natureza que discutiram temas como biodiversidade, sustentabilidade e ecoturismo na área ecologicamente frágil de Pulicat.

Ornitólogos e representantes do BNHS e do Instituto Indiano de Educação Científica e Pesquisa (IISER) destacaram a rica biodiversidade do Lago Pulicat e Nelapattu e enfatizaram a necessidade de cooperação entre as indústrias e as comunidades locais para proteger as zonas húmidas e promover uma relação equilibrada com a natureza.

As principais discussões abordaram a diversidade floral e faunística, os benefícios da pesca e do turismo, a dinâmica hidrológica, o impacto das alterações climáticas, a mitigação da poluição, as práticas sustentáveis ​​e a participação da comunidade nos esforços de conservação.

Da mesma forma, a Universidade Krea organizou um simpósio paralelo sobre “Biodiversidade e Conservação de Zonas Húmidas”.