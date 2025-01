Empresas e centros de telecomunicações se preparam para Maha Kumbh Mela, que deverá experimentar teledensidade recorde

A última vez que os peregrinos lotaram o Maha Kumbh Mela em 2013, as operadoras de telecomunicações indianas estavam lançando o 4G há cerca de um ano e ele estava longe de estar disponível universalmente. O Kumbh 2025 em Prayagraj chega num momento drasticamente diferente, com a conectividade 5G expandida para praticamente todos os distritos da Índia, preparando-se para o que provavelmente será o evento de teledensidade mais elevado da história da humanidade.

O Maha Kumbh é consistentemente classificado como o maior encontro religioso do mundo, e este ano não será exceção, já que o governo de Uttar Pradesh afirma estar se preparando para receber 40 milhões de devotos durante um período de 44 dias, com uma média de quase 1 milhão de devotos. . por dia, embora alguns dias como Makar Sankranti provavelmente vejam um aumento que é um múltiplo desse número.

Embora o governo estadual esteja acostumado com a maioria dos arranjos que uma reunião tão grande exige, este ano o governo da União e as operadoras de telecomunicações enfrentam um desafio único: milhões de pessoas reunidas em um só lugar, às vezes com mais de meia dúzia de pessoas em um único lugar. quadrado. metros, e muitos tentam usar a Internet durante a peregrinação.

As empresas de telecomunicações “foram orientadas a implementar tecnologia avançada e a optimizar redes para apoiar o afluxo maciço de pessoas que se espera que participem na maior reunião religiosa do mundo”, afirmou o Departamento de Telecomunicações (DoT) num comunicado.

“Temos que projetar o sistema para capacidade máxima”, disse o Ministro da União para Eletrônica e Tecnologia da Informação, Ashwini Vaishnaw. O hindu em entrevista na quarta-feira.

“Fizemos isso durante o Ram Janmabhoomi”, disse Vaishnaw, referindo-se à consagração do Ram Mandir em Ayodhya em janeiro passado. Houve também a experiência de preparação para a Cimeira do G-20, disse ele, acrescentando que a Mela foi, no entanto, “um desafio muito maior”.

“Mais de cem quilómetros de fibra ótica adicional foram instalados”, disse Vaishnaw, acrescentando que “cada torre terá uma configuração de rádio superior”, garantindo que a capacidade máxima de dados que pode ser servida numa determinada área esteja saturada.

“Para atender à enorme demanda, 78 células sobre rodas (torres transportáveis) e 150 soluções externas de pequenas células estão sendo implantadas, garantindo comunicação perfeita em áreas movimentadas”, afirmou o Departamento de Transportes em nota.

Nenhum serviço de telecomunicações foi alguma vez testado para os níveis de densidade esperados em Mela e as leis da física e a realidade do espectro eletromagnético podem significar que, mesmo que a cobertura 5G esteja amplamente disponível, as redes podem estar demasiado congestionadas para que os peregrinos tenham uma experiência de dados contínua. . o tempo todo.

Embora nem todas as pessoas num determinado local consigam fazer videochamadas ao mesmo tempo por este motivo, as operadoras de telecomunicações criaram “centros de gestão de desastres” para facilitar as comunicações de emergência, em estreita coordenação com as autoridades locais.

“Isso se tornará um modelo para o mundo”, disse Vaishnaw.