Empréstimo central para reabilitação de Wayanad: as condições são assustadoras, uma piada cruel, diz o ministro da receita de Kerala

Operações de pesquisa Foto de arquivo após um deslizamento de terra em massa no mundo de Mundkkaa em Wayanad. | Crédito da foto: Thulasi Kakkat

O Ministro da Receita de Kerala, K. Rajan, no sábado (15 de fevereiro de 2025) disse que o empréstimo de ₹ 529,50 milhões de rúpias sancionadas pelo Centro para a Reabilitação de Wayanad implica condições que eram “assustadoras” e uma “piada cruel”.

O ministro disse que “não há mudanças na posição” do governo central em relação às vítimas de deslizamentos de terra em Wayanad e Kerala.

Falando aos jornalistas aqui, Rajan disse que, em vez de fornecer assistência financeira incondicional merecida por Kerala, o Centro só concedeu um empréstimo com condições estritas, incluindo o uso do valor total antes de 31 de março.

“As condições que fazem parte do empréstimo têm medo. Dirigindo o Estado a usar o valor total nos próximos 45 dias, antes de 31 de março, é uma piada cruel”, disse o ministro.

Enquanto isso, conversando com um canal de televisão em Wayanad, algumas das pessoas afetadas pelo desastre disseram que ficaram decepcionadas com o desenvolvimento e disseram que o centro e o estado os estavam “jogando -os como uma bola de uma quadra para outra”.

“Tínhamos grande esperança quando o primeiro -ministro chegou aqui e prometeu toda a ajuda para o trabalho de reabilitação. Mas apenas o governo central concedeu um empréstimo.

Na sexta -feira, o ministro das Finanças de Kerala, Kn Balagopal, havia chamado a estipulação, para usar a quantidade antes de 31 de março, como um “grande problema prático”.

As condições associadas ao empréstimo sob o ‘Esquema do Centro de Assistência Especial aos Estados do Investimento de Capital 2024-25’, também exigem que o valor divulgado seja enviado às agências implementadas em 10 dias úteis.

Se houver algum atraso além desse período, o estado será responsável pelo pagamento de juros ao centro no valor publicado, de acordo com a taxa de juros ponderada em empréstimos de mercado aberto para o ano anterior, disse ele.

Dificuldades práticas

Balagopal havia dito que, apesar das condições associadas ao empréstimo, o Estado prosseguirá com o trabalho de reabilitação e transmitirá ao governo central as dificuldades práticas de usar uma quantia tão grande em um curto prazo antes de 31 de março.

O líder da oposição na Assembléia de Vd Satheesan também criticou a decisão do Centro, dizendo que a condição de usar o valor do empréstimo antes de 31 de março era “pouco prática”.

Ele havia dito que, ao fornecer um interesse de 50 anos sem interesse para 16 projetos, que devem ser usados ​​antes de 31 de março, o governo central estava “tentando reprimir Kerala enquanto pretendia ajudá -lo”.

As outras condições associadas ao empréstimo incluem garantir que os fundos não estejam estacionados e evitem a duplicação de fundos para projetos de capital aprovados sob o esquema.

Além disso, o Estado também deve buscar a aprovação do Centro para qualquer mudança inevitável em projetos específicos para os quais o empréstimo foi sancionado, disseram fontes do governo estadual.

Eles também disseram que o Centro declarou que o uso do valor emprestado para qualquer finalidade que não seja seu uso previsto resultaria em uma dedução da declaração de imposto de renda do estado nos períodos subsequentes.

O empréstimo foi sancionado após críticas graves do Centro pelo LDF e pela UDF em Kerala sobre a falta de assistência financeira para a reabilitação de áreas afetadas por desastres em Wayanad.