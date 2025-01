Encontre as caixas pretas de aeronaves em Washington

Foram encontrados dois armários negros associados a um acidente entre uma aeronave pessoal e um helicóptero militar em Washington. Ele relata isso conosco. O gravador vocal da cabine piloto e o gravador do pequeno avião planejado foram obtidos pelos investigadores na água gelada do rio Potoac. Agora, os dois armários negros estão sendo examinados pelo Conselho de Segurança do NTSB, responsável por determinar a origem desse acidente de aeronave sem sobreviventes: os mais graves nos Estados Unidos por mais de 20 anos. Até agora, os funcionários da ERSB enfatizaram que não fizeram “testes suficientes” no momento para criar ou excluir as causas e declararam que planejavam publicar um relacionamento preliminar “dentro de 30 dias”.

