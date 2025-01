Encontre um tigre de jantar de um homem em Manathavady em Wayanad

A situação ainda está tensa em Panarakolly, perto de Mananthavady, em Wayanad, onde as operações combinadas de uma força de trabalho especial estão no tigre que morreu para uma mulher na sexta -feira (25 de janeiro de 2024). Várias gaiolas foram colocadas em locais estratégicos, incluindo o local onde o corpo da vítima foi encontrado, para pegar o tigre. Elefantes treinados (Kumkis) do acampamento de elefantes Muthanga foram implantados para apoiar as operações de pesquisa. Drones térmicos e drones regulares, além das armadilhas da câmera, estão sendo usados ​​para rastrear o movimento do tigre. As autoridades florestais confirmaram a presença do tigre na área depois que ele foi pego em uma das câmaras estabelecidas para a vigilância.

O principal conservador das florestas (North Circle) Ksdeep acampou em Pancarakolly para monitorar as operações. Vários outros altos funcionários do Departamento Florestal também estão na área.

Enquanto isso, a população local defende sua demanda de que o tigre precisa ser morto, continua a protestar. Eles argumentaram que não permitirão que as autoridades saíssem com a captura do tigre vivo, pois isso poderia levantar problemas em outros lugares. No entanto, as autoridades explicaram que o assassinato é apenas o último recurso, uma vez que as diretrizes da Autoridade Nacional de Conservação de Tigres certamente se seguirão, embora a máfia furiosa não seja voltada.

Enquanto isso, o funeral de Radha, a mulher tribal que foi mutilada pelo tigre, foi comemorada por volta das 11 da manhã depois que o corpo foi libertado da faculdade do governo médico Wayanad, Mananthavady, após a autópsia. O Hartal chamado pelo Congresso e SDPI em Mananthavady continua. A afirmação de que um tigre também foi visto em Vythiri, montou em pânico.