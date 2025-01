Endocrinologista dos Estados Unidos pede para eliminar hábitos prejudiciais à saúde

A eliminação de hábitos prejudiciais é crucial para controlar o diabetes e evitá -lo, diz K. Sreekumran Nair, endocrinologista e pesquisador da clínica de maio nos Estados Unidos.

Eu estava dando uma palestra sobre “ramificações alteradas de saúde e saúde” na Universidade Mahatma Gandhi aqui.

O diabetes não criado pode levar a sérios problemas de saúde, incluindo demência. O crescente número de pacientes com diabetes em Kerala pode ser atribuído ao alto consumo de dietas baseadas em arroz. Priorizar uma dieta saudável, juntamente com exercícios regulares, pode ajudar a manter o diabetes afastado. Ele também pediu aos médicos que tomassem a iniciativa de educar os pacientes sobre hábitos alimentares adequados e a importância do exercício. Se as limitações de tempo impedirem isso, a distribuição de simples e fácil de entender os panfletos públicos deve ser considerada.

O vice -chanceler CT Aravinda Kumar estava presente. O programa foi organizado em conjunto pela Escola de Ciências Ambientais e pela Escola de Biosciencias da Universidade Mahatma Gandhi.