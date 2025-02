Ênfase na implementação da política de proteção à criança em cada escola em Karnataka

Membro da Comissão Estadual de Karnataka para a Proteção dos Direitos da Criança, Shekharogouda Ramatnal, alertou as autoridades de que qualquer período na implementação da Lei sobre a Lei da Educação (RTE) de 2009 e a Política de Proteção à Criança seria seriamente tratada, e a Comissão exigiria uma ação necessária contra ela.

Ele estava conversando no Centro de Treinamento de Professores do Dharwad durante uma reunião de revisão sobre a implementação efetiva da lei de 2009 e a política de proteção à criança sob a edição ‘Educação, juntamente com a proteção infantil nas escolas’ em Dharwad, em 13 de fevereiro.

A implementação da política de proteção à criança deve ser obrigatória em todas as escolas e a lei da RTE deve ser implementada efetivamente no distrito, ele disse que os pais devem estar cientes das disposições da lei.

“Se houver escassez de professores, os professores convidados devem ser designados para garantir que todas as classes funcionem sem problemas. As crianças que abandonaram a escola devem ser identificadas e reiniciadas. Os professores devem visitar casas para entender os problemas que as crianças enfrentam. Os pais devem ser sensibilizados nos esquemas educacionais do governo e incentivar seus filhos a regularmente ”, afirmou.

O oficial de proteção à criança do distrito, Neeta Wadkar, disse que garantir a proteção das crianças era igualmente importante, além de fornecer educação. Proteger as crianças em angústia e integrá -las à sociedade convencional era a principal responsabilidade de todos, disse ele.

O vice -diretor de instrução pública SS Keladimath, coordenadora do Projeto Distrital Vijayalakshmi Honchinall e Apco Prakash Bootale informaram os participantes sobre o progresso até agora. Eles garantiram que, até o final de março, a versão revisada de 2023 da Política de Proteção à Criança de 2016 seria implementada em todas as escolas, e um relatório de confirmação seria apresentado.