Enfermeiras indianas serão treinadas para trabalhar nas nações européias

As soluções de aprendizado da Veranda treinarão cerca de 2.000 enfermeiros que estarão localizados nos países da União Europeia nos próximos três anos.

A empresa sediada em Chennai assinou recentemente um acordo com esse efeito com uma empresa norueguesa, enfermagem na Europa AS. Os enfermeiros selecionados para treinamento e colocação devem ter uma classificação básica de enfermagem BSC com experiência de um ano. Eles receberão dois meses de treinamento em idiomas na Índia e depois viajarão para a Noruega, onde passarão por um semestre da teoria e outro semestre de cursos práticos antes de receber um diploma de graduação. Os enfermeiros serão colocados em centros de saúde no país.

O diretor executivo da Veranda, Suresh S. Kalpathi, disse que a iniciativa fazia parte de “Habilidades na Índia para o mundo”. A demanda por enfermeiros é de 1 a 1,5 milhão de rúpias. Com a Índia contribuindo para 15% da população, há a necessidade de enfermeiros treinados nos países europeus onde a longevidade aumentou e as pessoas mais velhas precisam de ajuda.

Aditya Malik, diretora de operações do Grupo Veranda, disse que os países da UE enfrentavam uma escassez de 2 milhões de enfermeiros e foi projetado que o déficit global dos profissionais de saúde chegaria a 13 milhões até 2030.

Para abordar o déficit, a Noruega pretende investir em enfermeiras da Índia. Rajev Lehar, co -fundador e parceiro da UE de enfermagem, disse a Noruega, com uma população de 5,5 milhões necessitada de 1,5 a 2 milhões de enfermeiros.

Os enfermeiros receberão treinamento por 12 meses e receberão um certificado de diploma da UE. Eles podem ganhar até 50.000 euros.

Tommy A. Iiversen, diretor executivo da UE de Enfermagem, também falou.