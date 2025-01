Enfrentando os desafios do crescimento no Sri Lanka

Peter Breuer, chefe da missão do Sri Lanka no FMI, fala durante a conferência de imprensa do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Colombo, em 23 de novembro de 2024. | Crédito da foto: Reuters

SimO novo governo do Poder Popular Nacional (NPP) do Ri Lanka, liderado pelo carismático Presidente Anura Kumara Dissanayake, tomou posse no final de 2024, num ponto de viragem na história económica do país. Após o incumprimento das suas obrigações de dívida externa em Abril de 2022, o Sri Lanka viveu a sua pior crise económica pós-independência em 2022-2023. Embora a economia esteja agora a estabilizar, os desafios estão longe de terminar. O Sri Lanka está à beira de oportunidades e riscos e é crucial que o governo trace um caminho que equilibre o crescimento com a sustentabilidade da dívida.

As recentes perspectivas económicas do Sri Lanka oferecem motivos para um optimismo cauteloso. Graças à política prudente de estabilidade monetária e financeira do Banco Central do Sri Lanka, a um programa de 3 mil milhões de dólares do Fundo Monetário Internacional (FMI) e a ajuda indiana de 4 mil milhões de dólares, a economia parece ter-se estabilizado. Um acordo de reestruturação da dívida de 17,5 mil milhões de dólares alcançado com detentores de obrigações privadas e a China deu ao Sri Lanka a margem de manobra de que necessitava desesperadamente, enquanto os fluxos de turismo aceleraram, contribuindo para a recuperação das reservas cambiais. Neste ambiente, o novo governo herdou uma economia em estabilização e as últimas previsões de crescimento do Banco Mundial apontam para um abrandamento do crescimento de 4,4% em 2024 para 3,5% em 2025.

Desafios internos

No entanto, existem riscos iminentes que o novo governo terá de enfrentar de frente. Uma das preocupações mais prementes é a significativa fuga de cérebros que afectará até 300.000 cingaleses só em 2024. Esta onda inclui profissionais qualificados em TI, banca, marketing e medicina que migram em busca de melhores oportunidades de emprego no estrangeiro e de um futuro para os seus filhos. . Este é um sério desafio para as empresas e a governação, uma vez que o país enfrenta uma lacuna cada vez maior no conjunto de talentos necessários para impulsionar o crescimento.

Ao mesmo tempo, o novo governo tem um Parlamento com pouca experiência. Dos 225 parlamentares, cerca de 150 são representantes não testados pela primeira vez, a maioria do PNP, levantando questões sobre a capacidade legislativa e técnica necessária para implementar reformas económicas. Para contrariar esta situação, o governo deve concentrar-se numa melhor prestação de serviços do sector público, reter talentos-chave no sector estatal e criar políticas que incentivem o desenvolvimento de conhecimentos especializados tanto na governação como na administração pública. A necessidade do momento é melhorar o planeamento estatal para a realização de políticas públicas orientadas para o mercado, a digitalização dos serviços públicos, a formação dos parlamentares no processo legislativo e a compreensão das complexidades das reformas económicas. Uma escola de políticas públicas de alta qualidade para formar funcionários públicos e parlamentares seria um acréscimo importante ao sistema universitário.

O turismo oferece um potencial significativo para aumentar as reservas cambiais e estimular o crescimento. Mais de 2 milhões de turistas visitaram o Sri Lanka em 2024, um aumento de 38% em relação a 2023. No entanto, o governo deve fazer mais para garantir que o turismo seja sustentável e beneficie as comunidades fora de Colombo. Uma melhor comercialização do Sri Lanka como destino multicultural, juntamente com o desenvolvimento direcionado de regiões menos visitadas, como o norte e o leste do país, ajudarão a criar uma indústria turística mais equilibrada e descentralizada. Além disso, o apoio às pequenas empresas ligadas às actividades turísticas e a resposta à recente onda de violência relacionada com gangues devem ser uma prioridade.

A sustentabilidade fiscal continua a ser uma questão controversa. Embora as receitas tenham aumentado, a racionalização dos gastos públicos continua elevada, em grande parte devido ao papel expansivo que o Estado desempenha na economia. Apesar de descartar a privatização, o governo planeia recuperar as empresas estatais através de uma melhor gestão. No entanto, algumas das empresas estatais mais deficitárias (como a SriLankan Airlines e a Ceylon Petroleum Corporation) deveriam ser reconsideradas para privatização ou reestruturação, uma vez que a sua drenagem de fundos públicos ameaça a estabilidade fiscal a longo prazo.

Fatores externos

Além dos desafios internos, a política externa do Sri Lanka será crítica. A geopolítica do Indo-Pacífico mudará dramaticamente após a reeleição do Presidente Donald Trump nos Estados Unidos. A Índia tornou-se um actor-chave no futuro económico do Sri Lanka. Dada a complexa relação com a Índia, o governo deve reforçar os laços económicos com esta nação em rápido crescimento, garantindo que o Sri Lanka beneficie dos investimentos e colaborações indianos. O presidente também deve cumprir as suas promessas de não interferir nas preocupações de segurança da Índia, incluindo o fim das visitas de navios espiões chineses que aumentaram as tensões na região. A sua visita à Índia no final de 2024 oferece uma base promissora para relações bilaterais mais fortes, e o governo deve agora concentrar-se em fazer progressos concretos, particularmente nas ligações BB, nos projectos energéticos transfronteiriços, num sistema de identidade digital e no acordo de comércio livre bilateral mais profundo. o acordo. negociação.

Além do espaço fiscal limitado para despesas sociais, o Sri Lanka enfrenta o sério risco de ter de reembolsar a sua dívida externa (principal) a partir de meados de 2027 se não for capaz de gerar divisas suficientes através do crescimento liderado pelo comércio. Trabalhando em parceria com o FMI e o Banco Mundial, a Índia deverá estar pronta para ajudar caso o Sri Lanka vacile pela segunda vez.

O governo do Sri Lanka deve desenvolver um plano de crescimento abrangente que aborde tanto os riscos imediatos como as oportunidades a longo prazo. Navegar nestas águas turbulentas exigirá liderança pragmática, decisões políticas ousadas e uma visão clara para a prosperidade futura do Sri Lanka. O Orçamento Nacional de Fevereiro oferece uma oportunidade para começar.

Ganeshan Wignaraja é pesquisador visitante sênior da ODI Global e ex-diretor executivo do think tank do Ministério das Relações Exteriores do Sri Lanka.