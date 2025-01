Engenharia de tráfego de Cikampek a Jagorawi durante os feriados do Ano Novo Chinês, observe a programação!

Jacarta, VIVA – O Ministério dos Transportes, juntamente com Korlantas Polri e o Ministério das Obras Públicas (PU), emitiu um Decreto Conjunto cobrindo aspectos da regulamentação do tráfego para acolher os longos feriados de Isra Miraj e do Ano Novo Chinês em 2025.

Pl. O Diretor Geral de Transporte Terrestre do Ministério dos Transportes, Ahmad Yani, disse que as regras de trânsito incluem um sistema de mão única e um sistema de fluxo de marés (contrafluxo).

“Isso é importante para criar um fluxo de tráfego tranquilo, para que todas as pessoas que viajam se sintam confortáveis ​​e seguras, priorizando os aspectos de segurança”, disse Ahmad Yani em seu comunicado na segunda-feira, 20 de janeiro de 2025.

Ele explicou que o sistema de mão única é baseado nas condições de tráfego por hora, indicadores de engenharia de tráfego, avaliações e outras considerações baseadas no arbítrio da polícia.

“Isso é semelhante ao transporte do último Natal e Ano Novo”, disse Yani.

Além disso, o período de validade destas regras de trânsito pode ser avaliado com base em considerações policiais.

“Se houver mudança situacional no fluxo de trânsito, a gestão operacional poderá ser feita a critério dos policiais”, afirmou.

A seguir está o sistema de fluxo de marés (contrafluxo) que será implementado durante os feriados de Isra Miraj e do Ano Novo Chinês em 2025:

1. Jacarta – Cikampek:

a) Endereço Cikampek (KM 47-KM 70) válido em 24 de janeiro de 2025 das 14h00 às 22h00 WIB. Em seguida, continuará de 25 a 27 de janeiro de 2025, respectivamente, das 06h00 às 20h00 WIB.

b) Endereço Jacarta (KM 70-KM 47) válido de 28 a 30 de janeiro de 2025 das 14h00 às 24h00 WIB e continua em 29 de dezembro de 2024.

2. Jacarta – Bogor – Ciawi:

a) O endereço Ciawi (KM 44-KM 46) é válido de 25 de janeiro de 2025 a 1º de fevereiro de 2025, respectivamente, das 06h00 às 12h00 WIB.

b) Endereço Jacarta (KM 21-KM 8) válido de 26 a 29 de janeiro de 2025 das 12h00 às 19h00 WIB, e continua em 2 de fevereiro de 2025 das 12h00 às 19h00 WIB.