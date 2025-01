Enorme projeto de infraestrutura de Nicobar é uma receita para desastre ecológico: Congresso

Secretário geral do Congresso (comunicação) Jairam Ramesh. Arquivo | Crédito da foto: ANI

O Congresso no domingo (5 de janeiro de 2025) chamou o projeto de infraestrutura da Grande Ilha Nicobar de “receita para um desastre ecológico e humanitário” e disse que o primeiro-ministro deveria ordenar imediatamente uma pausa e criar um painel independente para revisá-lo.

O secretário-geral do Congresso, Jairam Ramesh, disse que o governo Modi estava avançando com o projeto, apesar de várias objeções levantadas por ele no passado.

“O megaprojeto de infraestrutura de Rs 72.000 crore na Ilha Grande Nicobar é uma receita para um desastre ecológico e humanitário. Minhas discussões sobre esta tragédia em desenvolvimento com o Ministro do Meio Ambiente, Florestas e Mudanças Climáticas da União são todas de domínio público”, disse ele. em uma postagem no X.

O ex-Ministro do Meio Ambiente da União disse que os vários componentes do projeto eram: um porto internacional de transbordo de contêineres; um aeroporto; uma usina; um enorme município novo e instalações turísticas.

“Todo o projeto destruirá pelo menos 33.000 acres de floresta tropical intocada. Agora chega a notícia de que o projeto está proposto para ser expandido para estabelecer: um terminal de cruzeiros para facilitar uma cidade portuária global; uma instalação de construção e reparo naval; e um porto de exportação e importação, ” disse o Sr. Ramesh.

Ele afirmou que estas novas propostas destruiriam mais 100 acres de florestas ricas em biodiversidade.

“Isso é pura loucura que se multiplica. Fica completamente exposta a flagrante hipocrisia de um primeiro-ministro que se vangloria ao mundo do seu profundo compromisso com as causas ambientais.

“Não há grande mistério sobre quem irá obter estes contratos portuários. Se o primeiro-ministro quiser fazer o que diz, deve ordenar imediatamente uma pausa e criar um painel independente para rever todo o projecto”, disse o líder do Congresso.