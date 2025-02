Enquanto Dei vazia, os americanos negros devem visitar a visão de Marcus Garvey novamente

Marcus Garvey acendeu um dos movimentos sociais mais fenomenais da história moderna e foi admirado em todo o mundo. No entanto, poucos hoje entendem sua busca para promover o avanço econômico e cultural dos negros.

Em janeiro, o ex -presidente Biden’s Perdão póstumo Garvey criou um tempo para ressurgir a visão do pioneiro pan -africano. Os esforços do presidente Trump para desmontar políticas inclusivas nos locais de trabalho federais e corporativos podem fornecer um novo impulso para aplicar a visão de Garvey hoje.

Garvey chegou aos Estados Unidos em 1916 durante um período de política reacionária em oposição a uma crescente migração urbana negra. Foi um momento de linchamento da máfia no sul, campanhas para negar moradia e trabalhar nos distúrbios do norte e hooligan para eliminar assentamentos negros nas cidades de todo o país. O presidente Woodrow Wilson tomou medidas para Regga o local de trabalho federal e corroe o serviço público negro, mesmo quando ele pediu aos homens negros que se alistassem durante a Primeira Guerra Mundial.

Em meio a desespero, Garvey encontrou uma maneira de elevar o espírito do povo urbano, promovendo uma declaração afirmativa de orgulho e realizações negras. Sua organização, o Associação Universal de Melhoria Negra (Unia), a consciência pan -africana defendida com o slogan “um deus, um objetivo, um destino”.

A Unia se concentrou no Harlem com filiais em todo o país e no exterior, crescendo em 1920 para se tornar a maior organização negra já desenvolvida. Não era um grupo de direitos civis que buscava integração, os membros consideraram que a agenda não era muito prática e potencialmente fatal, mas uma união omnibus para a auto -ajuda na comunidade urbana negra.

A Unia forneceu aos trabalhadores, chefs, goleiros, mensageiros e outras pessoas a confiança de pertencer a uma organização com um alcance global. Garvey era um mestre do gesto simbólico e desenvolveu imagens populares, como vermelho, preto e verde. Bandeira pan -africana.

Garvey usou desfiles e manifestações para excitar a imaginação e atrair muitos milhares de membros que pagam as cotas. Para os líderes negros estabelecidos, como o site de Dubois da NAACP, Garvey’s uniforme ornamentado E as grandes ambições eram ridículas. O que os críticos não apreciaram foi como Garvey foi baseado na memória histórica para inspirar as massas. Por exemplo, seu uniforme modelou a roupa dos líderes revolucionários vitoriosos do século 18 do Haiti, adaptando elementos do uniforme militar de Jean Jacques Desalineines – O primeiro líder de uma república negra independente e criou um show de soberania.

Economicamente, o programa de Garvey foi além de pequenos pontos de venda. Ele apelou aos membros da Unia e da comunidade negra em geral para investir coletivamente em empresas maiores. Em 1920, ele fundou o braço financeiro da unia, o Black Factories CorporationPara assinar empresas comunitárias. Foi capitalizado em US $ 1 milhão com a venda de 200.000 ações ordinárias a US $ 5 por ação. As pessoas da classe trabalhadora compraram ações combinando economias, de acordo com o livro de Juliet Ek Walker, “A história dos negócios negros nos Estados Unidos”.

A corporação investiu em uma variedade de empresas para atender às necessidades dos consumidores urbanos, como uma fábrica têxtil do Harlem para fazer uniformes para membros da unia e boneca para crianças negras. Ele abriu três supermercados, dois restaurantes, uma lavanderia a vapor e uma imprensa para o jornal semanal “Black World”, com uma circulação de 200.000.

A Unia tinha edifícios modestos e incentivou as filiais a fornecer ajuda mútua a membros carentes, incluindo pequenos empréstimos, benefícios da morte e assistência no trabalho. Para Garvey, a rápida expansão da organização foi o triunfo de uma longa visão de preocupação com o estado do mundo pan -africano.

Marcus Mosiah Garvey nasceu na Jamaica em 1887, depois ainda sob domínio britânico. A Jamaica partiu em 1910 para trabalhar nas plantações de propriedades britânicas. De acordo com ele “Filosofia e opiniões de Marcus Garvey” Ele ficou horrorizado com o abuso de trabalhadores negros, se perguntando: “Onde está o governo do homem negro? Onde estão seus homens de grandes assuntos? Eu não consegui encontrá -los, e vou ajudá -los.

Então ele foi a Londres para trabalhar e participou de conferências públicas sobre história africana, investigando livros raros em bibliotecas em busca da história descuidada da experiência pan -africana. Ele foi inspirado pelas memórias de Booker T. Washington “Up From Slavery” e seu esforço para desenvolver um programa de educação industrial no Instituto Tuskegee no Alabama e apoiar cidades e empresas negras através do Liga Nacional de Negócios.

Garvey retornou à Jamaica na esperança de iniciar uma escola de educação industrial e estabeleceu a Unia como um braço de gestão. Ele escreveu a Booker T. Washington e foi convidado a visitar Tuskegee para aprender sobre a operação, mas Washington morreu alguns meses antes de Garvey chegar aos Estados Unidos. Durante a visita, Garvey visitou 38 estados e ficou desencantado com condições raciais e liderança política negra, mas encontrou pessoas receptivas a apelos de ação coletiva.

Ele abriu um capítulo da unia no Harlem, enquanto a migração urbana incentivou uma comunidade cosmopolita e depois expandiu para 30 outras cidades. Em 1920, Garvey organizou uma conferência única que atraiu 25.000 membros para o Madison Square Garden, onde emitiu a mudança “Declaração de direitos dos povos negros do mundo”, que exigia a independência da África da colonização e justiça européia e árabe para os negros da diáspora.

A unia influenciou o desenvolvimento de instituições culturais, como Igreja Ortodoxa Africana Assim, fundado em 1921. Mas a rápida expansão excedeu sua experiência de gestão e etapas financeiras agravadas e más decisões comerciais. Esse foi o caso da infeliz idéia de Garvey para iniciar uma empresa de navegação, a linha de vapor de estrela preta, em uma indústria altamente competitiva. Fundada em 1922, estava destinado a levar ativos para portos marítimos no Caribe e na Libéria, a Primeira República Africana e a casa adotiva de “Garveyites”.

O pedido de ações para a compra de três navios descuidados levantou más preocupações de gerenciamento dos acionistas, chamando a atenção dos promotores federais que já monitoravam Garvey e Unia em 1923, em um julgamento que os apoiadores consideravam que estava politicamente motivado, Garvey foi condenado a um Fraude postal federal única que envolve uma contribuição de US $ 25 para a linha Steam.

Em 1925, Garvey foi condenado ao período máximo de cinco anos. Em 1927, o presidente Calvin Coolidge comutou a sentença e deportou Garvey para a Jamaica. Como criminoso condenado, ele foi impedido de retornar aos Estados Unidos. Nos anos posteriores, ele tentou reviver a Unia na Jamaica e Londres, mas foi manchado pela condenação. Ele morreu em 1940 em Londres aos 53 anos.

As realizações de Garvey foram amplamente esquecidas pela história até a banda do reggae Lança ardente Ele reviveu sua visão nas músicas. Finalmente, a Jamaica recuperou seu corpo para um enterro estadual e estabeleceu o Prêmio Marcus Garvey por direitos humanos. Alguns países africanos adaptaram elementos da bandeira pan -africana, e o Gana nomeou sua companhia de transporte estadual em homenagem à Black Star Line.

Durante um período anterior de política reacionária nos Estados Unidos, Garvey criou um movimento que permitiu que os negros se orgulhassem de sua herança cultural, participem de uma economia cooperativa significativa e adotasse um destino comum para a “Mãe África”. Como os Estados Unidos rejeitam as políticas inclusivas do local de trabalho hoje, sua visão pode ser relevante mais uma vez.

Casa de Roger Ele é professor emérito de Estudos Americanos no Emerson College e autor de “”Fumaça azul: Viagem gravada de Big Bill Bronzy “e”Grito sul: O cenário musical esquecido de Boston na era do jazz.

Fonte