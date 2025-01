Enquanto derramam lágrimas, Ruben me disse para conhecer Jupe e Olga em um sonho

Yakarta, vivo – O estado de saúde de Ruben Onsu já foi no Centro de Assistência Pública. Ele próprio foi urgentemente levado à UCI há alguns anos devido a seus problemas de saúde.

Enquanto chorava, Ruben me disse enquanto eu estava em tratamento na UTI, ele disse que sonhava em conhecer dois de sua falecida melhor amiga, Olga Syahputra e Julia Pérez ou conhecida como Jupe. Nesse sonho, Ruben disse a ambos que seu falecido melhor amigo o convidou para comer juntos. Mova -se ainda mais.

“Quando eu estava doente ontem, estava doente na UTI. Quando tenho abençoar Entre e dê ao médico. Eu (sonho) encontrei uma refeição com Jupe com Olga e Jupe e Olga “, disse Ruben Onsu à Feni Rose citada na conta Tiktok @Gadiscandu.

https://www.youtube.com/watch?v=ulapBrr39cy

Ruben, que derramou lágrimas, revelou quando ele e Olga e Jupe terminaram o almoço que ele havia perguntado sobre o próximo destino. Porque Ruben disse naquela época que ele ainda queria passar um tempo com os dois. Mas naquela época, Jupe e Olga solicitaram que Ruben voltasse imediatamente para casa.

“Nós comemos o ponto, esqueci o nome do sonho, não me lembro dos detalhes, vá comer depois de comer ‘onde estamos novamente depois disso’ sempre assim. Os dois ‘sim vão para casa’ assim, então quando Eu quero voltar para eles, ele me disse para ir para casa assim “, disse Ruben Onsu enquanto derramando lágrimas.

 Ruben Onsu visitou Julia Pérez em RSCM

Ao mesmo tempo, Ruben também se lembrou imediatamente dos pais falecidos. Ele próprio sentiu que se fosse hora de se encontrar novamente e se juntar ao seu falecido pai e mãe.

“É por isso que tenho uma mente, quero conhecer meus pais, ou não”, disse Ruben Onsu.