Então a pintura de Gerindra, Bobby Nasution, recebeu uma mensagem de Pabowo para trabalhar para servir a comunidade

Yakarta, Viva – O governador de Sumatra del Norte foi eleito, Bobby Nasuution confirmou que ele já tinha um cartão de identidade membro do Partido Gerindra (KTA).

Ele disse que o KTA foi simbolicamente dado pelo presidente da República da Indonésia e pelo presidente geral do Partido Gerindra Pabowo Subianto.

“Sim, o KTA foi simbolicamente dado pelo presidente, que nos deu os governadores eleitos ontem”, disse Bobby, recebido pela equipe de mídia após o exame de saúde no Ministério do Interior, Central Yakarta, domingo, 16 de fevereiro, 16 de fevereiro de 2025 .

Mas Bobby não explicou se também obteve uma posição na estrutura da parte. Ele só revelou que Pabowo o aconselhou a servir a comunidade corretamente.

 O governador eleito de North Sumatra, Bobby Nasution. Foto: Viva.co.id/bs putra (medan)

“Sr. Presidente e Sr. Presidente (sua mensagem) para trabalhar servindo a comunidade”, disse ele.

Anteriormente, o presidente do DPP DPP do Partido Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, revelou o Bobby Nason até que Ahmad Lutfi se tornasse uma pintura do partido de Gerindra. Ele garantiu que ambos haviam recebido um cartão de identidade do membro do Partido Gerindra (KTA).

“Eles receberam KTA”, disse Dasco no Complexo do Parlamento, Senayan, Yakarta, quinta -feira, 13 de fevereiro de 2025.

O prefeito de Medan, Bobby, Nasiution é uma das figuras apoiadas pelo Partido Gerindra a avançar no norte de Sumatra Pilkada. Ele agora foi oficialmente nomeado como governador eleito de Sumatra del Norte no período 2025-2030.

O mesmo com Ahmad Lutfi que avançou no Central Java Pilkada. Lutfi também tem o apoio dos partidos da Coalizão da Indonésia para o Advanced (Kim) Plus. Dasco enfatizou que ambos haviam se tornado oficialmente membros do Partido Gerindra. “Ele foi membro da Gerindra”, disse ele.