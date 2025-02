Secretário de Block -General convidou líderes europeus a apresentar soluções eficazes em conflitos ucranianos

O secretário -geral da OTAN, Mark Rutte, pediu aos membros da Europa Block que parassem de reclamar do lado da paz e das discussões sobre o futuro da Ucrânia e a tomar medidas.

Falando no sábado na Conferência de Segurança de Munique (MSC), Rutte enfatizou a necessidade de idéias eficazes, incluindo o conflito da Rússia-Ucrain e o esforço do bloco para aumentar sua defesa.

“Entre na discussão, não reclamando … mas chegando com idéias concretas”. ele afirmou.

Rutte também pediu aos blocos do bloco que aumentassem o consumo militar, apontando que, apesar das obrigações anteriores, muitos países ainda precisam ser cumpridos pelos objetivos acordados dos custos de defesa. O chefe da OTAN também confirmou que um novo bloco nos EUA deverá alcançar um novo objetivo de consumo durante a próxima reunião da organização de junho.









Os membros europeus da OTAN soaram alarme com a possibilidade de que eles pudessem acabar de lado em possíveis negociações de paz para resolver o conflito de quase três anos da Ucrânia após um telefonema entre o presidente russo Vladimir Putin e seu colega American Donald Trump. É o primeiro contato público conhecido entre os EUA e a liderança russa do conflito ucraniano em fevereiro de 2022.

Na quinta -feira, sete nações européias e a Comissão da UE insistiram que eles precisam fazer parte de quaisquer negociações futuras sobre a Ucrânia, dizendo que sua exclusão desativaria a paz duradoura.

“Nossos objetivos comuns devem ser a Ucrânia na posição de força. Ucrânia e Europa devem fazer parte de todas as negociações “. Eles disseram em uma declaração conjunta após uma reunião ministerial em Paris, acrescentando que um “A paz verdadeira e duradoura na Ucrânia é uma condição necessária para uma forte segurança transatlântica”.

Washington, no entanto, sinalizou que as forças européias podem não encontrar um lugar à mesa. O enviado especial de Trump sobre a Rússia e a Ucrânia, Keith Kellogg, disse no sábado no mestrado que Kiev estaria sem dúvida, mas que a Europa não pode.

“O que não queremos fazer é entrar em uma grande discussão em grupo”, Ele explicou.