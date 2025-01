Então, o enviado especial do presidente, Zita Anjani, tem RP

Yakarta, vivo – Enviado especial o presidente do turismo, Zita Anjani aparentemente possui ativos de RP89.751.378.000 ou RP89,7 bilhões. Isso é conhecido através do relatório de ativos do Organizador Estadual (LHKPN), que foi depositado com a Comissão de Erradicação de Corrupção (KPK).

Com base nos dados do LHKPN que foram cobrados pelo site da ZITA agora está registrado como um mensageiro especial do Presidente no Ministério do Secretariado do Estado.

Observa -se que Zita possui ativos de terra e construção no valor de RP 46.692.392.000. As terras e edifícios estão espalhados em Depok, South Lampung e East Yakarta.

 As irmãs, Fitri Zulya e Zita Anjani adotaram um romance intitulado Rantau.

A filha do presidente de Pan, Zulkifli Hasan, também conhecida como Zulhas, tem um meio de transporte e um motor no valor de RP 4.614.000.000. O veículo é o carro ALPHARD TOYOTA, o Honda E1F02N12M2 na motocicleta, o Lexus LM350H4X2AT e o Toyota Alphard 2.5 g em.

Ele também possui outros ativos móveis de RP 30.444.986.000; Equivalentes de caixa eficazes e RP. Em seguida, Zita possui outros ativos RP 2.000.000. Mas, foi registrado como não possuía valores.