Entenda as condições para fazer um novo SIM, este documento é obrigatório para trazer

Bekasi, AO VIVO – A carta de condução (SIM) é um documento oficial que todo condutor deve possuir como prova da sua aptidão para conduzir na estrada. Ao criar um novo SIM, existem várias condições que os candidatos devem preparar.

Cada SIM tem validade de cinco anos contados a partir da sua emissão, sem referência à data de nascimento do requerente.

Esta disposição está em vigor desde 7 de outubro de 2019 com base no Regulamento do Chefe da Polícia Nacional nº 9 de 2012. Neste regulamento, o prazo de validade do SIM é de cinco anos a partir da data de emissão da legalidade de condução.

Quando se deseja obter um SIM, existem requisitos que o requerente deve trazer, como atestado de saúde, atestado psicológico, fotocópia do KTP e fotocópia do cartão BPJS Health/JKN.

“Sim, atualmente é obrigatório usar o sistema de saúde BPJS para obter carteira de motorista”, disse um funcionário da Satpas (Unidade de Implementação Administrativa) da cidade de Bekasi. VIVA na terça-feira, 7 de janeiro de 2025.

Então, caso o solicitante do SIM ainda não esteja cadastrado como participante de saúde do BPJS, ele poderá se cadastrar primeiro por meio do aplicativo móvel JKN (Seguro Nacional de Saúde).

Para sua informação, os requisitos para a participação da BPJS Health na fabricação de um SIM estão definidos na Perpol nº 2/2023 sobre alterações ao Regulamento de Polícia nº 5/2021 relativo à Emissão e Marcação de SIM, Artigo 9º.

Em seguida, o artigo 5.º-A da Perpol n.º 2/2023 estabelece que os condutores devem anexar prova de participação ativa no programa JKN.

Em relação ao custo de fabricação de um SIM, não houve alterações em relação ao ano anterior. Abaixo estão os custos para fabricar um novo SIM em janeiro de 2025:

SIM A Rp120.000 (por edição)

SIM BI Rp 120.000 (por edição)

SIM B II Rp 120.000 (por número)

SIM C Rp 100.000 (por número)

SIM CI Rp 100.000 (por penerbitano)

SIM C II Rp 100.000 (por penerbitano)

SIM D Rp50.000 (por edição)

SIM DI Rp50.000 (por número)