Entrando em uma armadilha da morte

Jaick, com cinco meses de idade, sorri inocentemente no colo de sua mãe. Ela não está ciente da tempestade devastadora que gira em torno de sua jovem vida. Jocy o agarra fortemente, suas lágrimas fluem incontrolavelmente.

Binil Babu na fadiga do exército russo. | Crédito da foto: th

Seu marido, Binil Babu, 32, de Kuttanelur, Thrissur, foi morto na frente da Guerra da Rússia-Ucrânia há três semanas. A notícia da morte de seu marido foi uma surpresa grosseira para Jocy, que está olhando para um futuro incerto. Mais agonizante é a espera dela do corpo do marido. Três semanas após a morte de Binil, não se sabe quando a família pode lhe dar um enterro decente.

“Não há nada de bom para esperar mais”, ele sussurra, sua voz quebra. “Mas meu filho deveria ver o rosto de seu pai, mesmo que ele esteja sozinho em um caixão.”

Binil Babu e Jain Kurian na mensagem de vídeo que eles enviaram para suas famílias da Ucrânia ocupadas pelo russo. | Crédito da foto: th

Binil, um eletricista, foi para a Rússia procurando uma vida melhor para sua família. Jocy estava grávida de cinco meses quando saiu. Binil passou quase uma década trabalhando em Omã antes de voltar para casa. Ele queria se estabelecer aqui. Nesta situação, Po Sibi, um parente, ofereceu a ele um emprego na Polônia.

Em Kuthuca, a quase oito quilômetros da casa de Binil, seu parente Jessy aguarda ansiosamente uma ligação de Moscou. Seu filho de 27 anos, Jain Kurian, que foi para a Rússia junto com Binil, ficou gravemente ferido em um ataque com aviões não tripulados e agora está se recuperando em um hospital lá.

No hospital com ferimentos graves

A impotência agarra Jessy enquanto fala sobre a condição de seu filho. “Jain está em uma condição crítica no hospital, sozinho. Você não pode nem se comunicar com a equipe médica, pois não conhece o idioma. Uma concha o atingiu no estômago. Após a cirurgia e três semanas de tratamento, agora você pode falar fracamente por telefone ”, diz ela.

Ambas as famílias estão jogando desesperadamente em todas as portas possíveis, na esperança de levar seus entes queridos para casa, um morto e o outro lutando para sobreviver.

A rota para Moscou

Jessy lembra que o grupo de recrutamento, incluindo a SIBI, ofereceu inicialmente os empregos de Jain e Binil na Polônia. No entanto, depois que o visto foi supostamente cancelado, Sibi disse que o trabalho de um eletricista estava aberto em Moscou. Ele garantiu a eles que trabalhar para o exército russo como equipe de back-end era uma opção segura, o que alcançaria um salário mensal de mais de ₹ 2 lakh. Segundo relatos, eu também havia oferecido a opção de voltar para casa depois de um ano. Confiando Sibi, Binil e Jain viajaram para Moscou em abril de 2024, sem perceber os riscos que os aguardavam lá.

“Eles não receberam os trabalhos prometidos. Em vez disso, eles foram levados para um campo militar russo, onde foram alistados à força pelo exército russo e receberam treinamento militar. Seus passaportes foram confiscados e substituídos por passaportes russos ”, diz Jessy.

Sanish Zakkariah, primo de Binil, diz que a dupla recebeu inicialmente diversos trabalhos, incluindo a escavação de trincheiras na frente da guerra na Ucrânia ocupada pela Rússia. Havia seis Keralitas no acampamento. Um dos recrutas, Sandeep Chandran de Kallur em Thrissur, foi morto em um ataque de conchas em agosto de 2024. Após sua morte, foram repatriados outros três de Kerala, Renil Thomas, Sibi Thomas e Santhosh Shanmugham. Binil e Jain foram convidados a esperar até que os novos recrutas se unissem, diz Sanish.

No meio da intensa luta

Santhosh revela que havia seis Keralitas em seu grupo, todos recrutados pela mesma gangue. “Após a morte de Sandeep, começamos a explorar maneiras de voltar para casa. No meio, o exército nos enviou para a primeira linha na Ucrânia ocupada pelo russo. A luta foi intensa, com os dois lados disparando ferozmente. Estávamos cobrindo sob as ruínas dos edifícios desmoronados. Eu realmente sinto que escapei das mandíbulas da morte e tenho sorte de voltar para casa ”, diz ele. “Não registrei uma queixa imediatamente após o retorno, porque temia que isso pudesse afetar o retorno seguro dos outros”, diz ele.

“Foi somente após a morte de Sandeep, percebemos o escopo do perigo que meu marido e meu primo (Jain Kurian) haviam se conhecido”, diz Jocy. “Binil fez uma videochamada em agosto para ver o recém -nascido. Então transmitimos a seriedade da situação lá ”, lembra ele.

Desde então, as famílias de ambos os jovens estão fugindo de um pilar para outro, para que seus entes queridos livres do serviço militar forçado. Eles receberam pouca ajuda das autoridades.

Supplica desesperada por ajuda

Três semanas após a morte de Sandeep, em setembro, Binil e Jain gravaram um vídeo, uma ajuda desesperada de ajuda. Ele foi seguido por outro vídeo em 12 de dezembro, no qual eles pareciam ainda mais angustiados.

“Eles nos pedem para nos prepararmos para o combate direto. Eles nos forneceram revistas, granadas e outras armas. Quatro de nosso grupo já foram enviados para a frente e somos os seguintes ”, diz Jain no vídeo.

“Quando contatamos a embaixada, eles nos disseram que nosso contrato com o Exército havia sido cancelado há três meses. Mas o comandante nega isso. Sem uma carta de demissão do Ministério da Defesa da Rússia, eles não nos deixarão ir. Estamos presos aqui ”, diz ele.

As trágicas notícias da morte de Binil chegaram à sua família em 13 de janeiro, através de um telefonema de Jain, que viu o corpo de Binil enquanto se movia em frente à guerra. “Vi Binil deitado no chão, sem vida, coberto de sangue.” Jain escreveu em uma mensagem da cama do hospital. Antes que o corpo de Binil pudesse ver, uma concha o atingiu, atingindo -o inconsciente. Jain teve sorte de ser urgentemente levado ao hospital e sobreviver.

Esforços em, diz Suresh Gopi

O Ministro de Estado da União, Suresh Gopi, que também representa Thrissur no Lok Sabha, diz que o governo indiano está em constante contato com as autoridades russas para garantir a libertação daqueles que param na Rússia.

“Só podemos prosseguir através de canais diplomáticos. Estou monitorando a situação de perto. O conselheiro da embaixada já esteve em contato com Jain e está fora de perigo ”, diz o deputado.

“O governo russo deve dar autorização para a libertação do corpo de Binil. Uma vez claro, seu corpo estará voando ”, ele acrescenta e avisa dos jovens contra a queda em redes de recrutamento ilegais que operam no país.

Polícia entra em cena

A morte e a prisão dos jovens na Rússia causaram ações policiais em Kerala. A polícia de Thrissur prendeu três pessoas: Sibi, 26, de Thayyur, um parente de Binil e Jain; Sandeep Thomas, 40, de Kariyad, Ernakulam; e Sumesh C. Antony, 41, de Chalakudy, após queixas das famílias dos dois homens. Dos três, Sibi e Sandeep têm cidadania russa. Além das famílias de Jocy e Binil, o irmão de Sandeep Chandran, que foi morto na Rússia, e três jovens que conseguiram escapar da Rússia também apresentaram queixas perante a polícia.

De acordo com o comissário de polícia da cidade de Thrissur, Ilango R., os réus foram presos sob as seções 143 (1) (d) (tráfego de fraude ou engano), 146 (trabalho obrigatório ilegal) e 318 (2) (trapaça e trapaça e Fraude) de Bharatiya Nyaya Sanhita.

De acordo com aqueles assinados pela polícia pelas queixas de Jocy, a esposa de Binil e Kurian, o pai de Jain, o réu levou ₹ 1,40 lakh de cada um dos jovens.

A figura declarou: “Em 4 de abril de 2024, Jain e Binil foram levados para Moscou com a promessa de um trabalho lucrativo como eletricistas. No entanto, quando chegaram a Moscou, eles não receberam as obras prometidas, mas foram levadas para um campo militar.

O segundo réu, Sandeep, supostamente confiscou seus passaportes indianos e os forçou a assinar documentos para os russos. A FIR também declarou que Sumesh, o terceiro réu, havia levantado ₹ 4,20 lakh das vítimas por suas passagens de avião.

Os incidentes apresentaram casos de recrutamento ilegal de Kerala, com muitos jovens que caem nas redes de exploração.

Binu Panicker, presidente da All Moscow Malayalees Association, diz que a maioria dos Keralitas chega à Rússia para visitar um visto ou visto de estudante, ou através de um visto especial para especialistas altamente qualificados que lhes permite trabalhar na Rússia por até três anos.

“Recentemente, os russos começaram a recrutar trabalhadores semi-qualificados de países como a Índia para limpar trabalhos, hotéis e esses trabalhos geralmente oferecem salários baixos, cerca de ₹ 40.000 a ₹ 50.000 por mês, apenas o suficiente para sobreviver”, diz.

Surgiu uma tendência mais preocupante com a Rússia que questiona passaportes e cidadania russos na Lei para as pessoas dispostas a se juntar às forças armadas para o trabalho de fundo. Isso se tornou uma grande atração para Keralitas, com posições do Exército que oferecem salários de até ₹ 3 lakh por mês.

“Agora, um grande número de Keralitas está chegando na Rússia para vários trabalhos semi-qualificados, que se refletiram na crescente associação da Associação Malayalees. Tínhamos apenas 180 membros até recentemente, mas apenas em 2024, cerca de 100 novos membros se juntaram e outros 50 pedidos estão pendentes ”, diz ele.

“Estamos compartilhando com as informações da embaixada indiana em Moscou sobre raquetes ilegais de recrutamento que possuem células operacionais na Rússia e na Índia. Existem ainda mais Keralitas, que foram inicialmente recrutados para papéis que não são combate, que agora são enviados para a linha de frente ”, diz ele.

Enquanto isso, a espera que Jocy continue o corpo do marido. Você pode demorar um pouco mais para que seu filho veja o rosto de seu pai pela primeira e última vez.

(Com ingressos Dhinesh Kallungal)