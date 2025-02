Entre em contato com o RSS para entender a organização, diz Mohan Bhagwat

O chefe do RSS, Mohan Bhagwat, aborda uma reunião pública no complexo Talit Sai, em East Bardhaman, oeste de Bengala, em 16 de fevereiro de 2025. Crédito da foto: PTI

Observe que a única tarefa para Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) é unir a sociedade, o chefe do RSS, Mohan Bhagwat, no domingo (16 de fevereiro de 2025), pediu às pessoas que se aproximassem da organização a entender seu trabalho. O RSS Sarsanghchalak, que foi direcionado a voluntários da organização em Purba Bardhaman, em Bengala Ocidental, também acrescentou que os mal -entendidos se desenvolvem quando as pessoas tentam entender a organização à distância.

“Meu apelo é entender Sangh, entrar em seu dobro. Não há taxa para isso. Não requer associação. Você pode vir aqui à sua vontade e sair se não quiser ”, disse Bhagwat.

O chefe do RSS enfatizou que as pessoas levam tempo para entender a organização cujo único objetivo é se juntar a tudo “Samaj Hindu (Sociedade Hindu) “E desenvolver um sentimento de”Atmiyata (Link próximo) “Entre a sociedade hindu. Segundo o Sr. Bhawgat, o trabalho realizado pelo RSS só pode ser comparado ao que Lord Buda fez sobre o caráter de desenvolvimento séculos atrás.

“É importante entender o trabalho de Sangh, porque esse trabalho está acontecendo no país após séculos. Eu acho que depois de Tathagata Buda (Lord Buda), é a primeira vez que esse trabalho é feito para desenvolver o caráter das pessoas em todo o país. São necessários momentos para entender esse trabalho ”, disse Bhagwat.

Citando a parábola dos cegos e do elefante, ele disse que as pessoas geralmente não entendem a operação da organização à distância. O chefe do RSS instou as pessoas a entrarem em contato próximo com a organização, para que possam formar uma opinião.

“Aqueles que sentem que, por causa das atividades de Sangh, suas lojas podem fechar, disseminarem as informações erradas sobre a organização. Algumas pessoas também dizem muitas coisas por causa de sua ignorância ”, acrescentou.

O chefe do RSS também enfatizou que a organização criada em 1925 comemora seus 100 anos e acrescentou que a organização não deseja crescer para seu próprio bem, mas pelo país.

“Sangh é uma grande organização distribuída em todo o país, com aproximadamente 70.000 sakhas no país. Somos chamados de maior organização do mundo. Mas por que queremos crescer? Não para o nosso próprio bem, mesmo que nosso nome não esteja lá, não importa, mas se a sociedade estiver unida, ajudará o país e o mundo “, disse ele.

Bhagwat disse que a sociedade hindu se baseia na idéia que respeita a diversidade e os ideais de Vasudhaiva Kutumbakam Uma frase sânscrita que significa “o mundo é uma família”

“Bharat acredita no relacionamento da amizade com todos. Mesmo aqueles que querem ser nossos inimigos, tentam manter relacionamentos amigáveis ​​com eles. Esta é a nossa história e presente. O resto pensa sobre seus interesses, pensamos em relacionamentos ”, acrescentou.

O Sr. Bhagwat acrescentou que Swayamsevak do RSS tem trabalhado em todas as áreas da sociedade nos últimos 100 anos e há iniciativas de 1,30 lakh onde os voluntários do RSS estão servindo a sociedade. “Onde quer que estejam trabalhando, essas iniciativas e esforços são do indivíduo dos Swayamsevaks … Sangha lhes deu inspiração e ideais”, acrescentou.

O chefe do RSS estava em uma visita de 10 dias ao oeste de Bengala e, no domingo, ele foi a voluntários da organização. O Tribunal Superior de Calcutá na sexta -feira permitiu que o RSS continuasse com a manifestação, apesar das objeções do governo de Bengala Ocidental sobre as restrições do uso de microfones devido ao exame atual do conselho secundário (Madhyamik Pariksha, 2025). No entanto, o tribunal disse aos organizadores que garantissem que o som seja mantido no nível mínimo, para não causar nenhuma dificuldade ou problema a qualquer pessoa.