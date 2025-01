Entrevista com Donnie Yen: o astro de ação fala sobre o promotor, John Wick

Jonathan Sim, do ComingSoon, conversou recentemente com o astro de ação de Hong Kong Donnie Yen para seu novo filme de suspense de ação. o promotorque estreia nos cinemas hoje. Yen ganhou reconhecimento internacional por seus papéis como personagem-título nos filmes de Ip Man, Chirrut em Rogue One: Uma História Star Wars e Caine em John Wick: Capítulo 4.

Yen estrela, produz e dirige The Prosecutor. “Inspirado em um caso jurídico real em Hong Kong, The Prosecutor conta a história de um homem que se declara falsamente culpado de tráfico de drogas após ser incriminado”, diz a sinopse oficial. “Apesar da confissão, o veterano policial que virou promotor (Donnie Yen) que cuida do caso está convencido da inocência do homem e conduz sua própria investigação, arriscando sua carreira e vida para levar o verdadeiro perpetrador à justiça”.

Jonathan Sim: The Prosecutor é um filme em que você atua e estrela. Qual é a parte mais desafiadora de atuar e dirigir ao mesmo tempo?

Donnie Yen: Já faço isso há muito tempo. Aproveitarei esta oportunidade para corrigir algumas coisas no IMDB onde algumas informações não estão cem por cento corretas. Dirigi meus dois primeiros filmes em 1997, Ballistic Kiss e Legend of the Wolf. Aí depois ajudei a dirigir cenas aqui e ali, mas às vezes não publico meu nome, né?

Por exemplo, nos últimos anos dirigi vários filmes. Por exemplo, o filme chamado Enter the Fat Dragon, bem como Chasing the Dragon com Andy Lau e Wong Jing. Provavelmente dirigi quase 80 ou 90% do filme Chasing the Dragon. E ajudei meu falecido amigo Benny Chan com Raging Fire. Ele esteve doente nos últimos meses antes de falecer.

Então eu trabalho muito nos bastidores. Desde o primeiro dia, quando eu estava ajudando o coreógrafo de ação, eu o ajudava a preparar as tomadas e muito trabalho o tempo todo. Você sabe, eu adoro editar. Eu sempre edito minhas próprias cenas. Então eu sempre tenho que ter essa experiência como diretor. Na verdade, acho que é melhor para minha criatividade porque quando você desenvolve uma cena, você só consegue apresentar com precisão suas imagens ou como conta a história se puder filmá-la sozinho enquanto algo não está certo. Você sabe o que estou dizendo? E acho que isso também se aplica a muitos outros colegas cinematográficos da indústria.

Hoje em dia você vê um ator sendo produtor ou às vezes ocupando a cadeira de diretor, onde pode contribuir com sua visão da forma mais precisa. Mas sim, já faço isso há algum tempo. Na verdade, às vezes gosto muito mais de dirigir do que de atuar. Talvez eu já atuo há tantos anos que estou um pouco… Não encontro tanto esse tipo de motivação quanto ser diretor. Quando eu dirijo, isso me abre para infinitas possibilidades. Então quando estou só atuando, às vezes me vejo restringido, de certa forma, encurralado, então está tudo bem, farei o melhor que puder dentro do quadro desse personagem. Mas sim, gosto de dirigir.

Sim, posso dizer isso. Você fez um ótimo trabalho com a direção. Eu sabia que você já havia dirigido antes, mas não tinha visto seu trabalho (como diretor) até The Prosecutor, o que foi uma loucura. Foi tão, tão incrível. Também vi o longa-metragem Direção com Donnie Yen. Você fala muito sobre a arte de fazer cinema. Percebi o quão bem você sabe sobre isso, o que é realmente impressionante. E eles disseram isso, você fala sobre como filmar um filme de ação ainda é filmar um filme e não apenas filmar ação. Quando você dirige essas cenas de diálogo que acontecem nesses tribunais, como você garante que o público esteja tão envolvido nessas cenas quanto em todas essas cenas de luta?

Número um, você está absolutamente certo. Acho que durante muito tempo os filmes de ação foram um clichê do ponto de vista do público. Quando pensam em filmes de ação, só pensam nisso. Mas os filmes de ação são apenas um dos elementos que compõem uma história. A ação é um gênero. Neste filme, há muita ação. Mas no final das contas, uma história ainda precisa ser contada. Você ainda precisa convencer o público. Você ainda precisa fazer com que o público se apegue emocionalmente à sua história para que ela funcione.

Você pode explodir edifícios. Você pode ter um tiroteio de quatro horas. Você pode começar a lutar desde o primeiro tiro até o fim. Se as emoções do público não estiverem envolvidas com a sua história, nada disso funcionará. Então, se você pensar em SPL ou Ip Man, o público está emocionalmente ligado. Portanto, minha chave é sempre quando coreografo algo ou filme algo, e agora, em última análise, quando dirijo algo, antes de mais nada, preciso que o público esteja dentro da minha história. Então, quando eu os levo em uma jornada emocional, sei que vai funcionar.

Acho que também é ritmo. Cenas de diálogo de tribunal ou movimentos físicos, de A a B, certo? É tudo uma questão de se expressar, certo? Se você pensa em contar histórias, o que significa contar histórias? Você está transmitindo uma mensagem. É dizer algo ao seu público, ao seu ouvinte, certo? Então é tudo uma questão de ritmo, de como fazer um discurso. Estou usando um discurso como exemplo. Como você torna esse discurso emocionante? Como você torna esse discurso atraente? E é assim que um filme é feito. Você faz um filme de duas horas, como conta uma história? Então é tudo uma questão de ritmo. Talvez eu também tenha uma vantagem, porque sou ator. Eu tenho atuado, entendo que você diga essas falas. Como o público perceberia essas falas, certo? Eu constantemente tomo essas decisões diariamente. Todos os dias, a cada disparo, você toma essas decisões. O ritmo é como uma composição musical. Como são feitas essas anotações, certo? Como você se sente, tanto pela experiência quanto, por exemplo, como essas notas funcionarão? Se eles vão funcionar, onde você os colocará?

Definitivamente posso ver isso, porque estive realmente envolvido em todas as cenas deste filme. E também quero falar sobre o seu trabalho de dublê neste filme, porque é fenomenal e você se empenhou muito nas últimas décadas. E acho que muitas pessoas, inclusive eu, se perguntam quantas dessas acrobacias você mesmo faz? E quanto custa o dobro?

Tento fazer todo o possível. À medida que vou envelhecendo vai ficando mais difícil para mim, não em termos de conseguir fazer esses movimentos, né? Mas o período de recuperação será muito mais longo. Quando eu era jovem, eu conseguia dar chutes das 7h da manhã às 7h da noite. E você vai para casa tomar banho e volta e faz as mesmas doses, certo? Mas hoje em dia você briga, briga, briga, briga, você bate e fica exausto. E então você, eu tenho muitos ferimentos antigos, então demoro muito mais para me recuperar. Poderia levar semanas, como se eu machucasse os joelhos durante uma daquelas cenas de corrida.

Mas o guerreiro dentro de mim e o cineasta/diretor dedicado, (diz) tenho que assumir a responsabilidade de mover o set e levar as produções adiante no futuro. Você tem que morder a poeira. Você morde os lábios e continua fazendo isso, certo? (…) Todo tipo de dor que isso te traz, sabe?

Mas tento fazer todo o possível porque acredito na arte. Para mim, a arte do cinema é trazer essas performances o mais próximo possível do realismo, para que o público acredite em você. Pelo contrário, é um desempenho emocional ou físico. Eu realmente acredito nisso. Eu não acredito em CGI. Sim, tecnologia moderna. Você usa CGI para melhorar sua arte, certo? Mas você não quer depender da tecnologia para superar qual é a origem da intenção de fazer essas artes, certo? Estas são expressões emocionais. Expressões humanas.

Acho que isso funciona muito bem em um filme de Donnie Yen, porque já vi muitos filmes seus. Os filmes de Ip Man, por exemplo. Eu vi todos eles. E nem por um segundo penso que seja outra pessoa. Eu sempre penso que é você. E porque na maior parte é.

É. Tento fazer o máximo possível porque muitas vezes até eu tenho o dobro; Quer dizer, eu poderia evitar o risco de cair de prédios porque permitia que os jovens fizessem isso. Mas quando se trata do seu rosto, quando você me vê mexer, ninguém pode se parecer com você, certo? Você é quem você é. As pessoas vêm ver você fazer suas coisas, certo? Então, sim, tento fazer o meu melhor e tentar ficar em forma, saudável e livre de lesões. Então hoje sou mais cauteloso do que quando era jovem. Quando eu era (na minha) juventude, “Ok, vamos lá, vamos pular de prédios, 500 chutes.” Mas agora é como, “Ok, espere um minuto. Deixe-me aquecer um pouco. Deixe-me fazer algumas divisões. Deixe-me alongar um pouco. Conforme você envelhece, você fica um pouco mais cauteloso.

Eu sinto que sempre sei quando é você. Quando você foi anunciado para John Wick 4, pensei: “Ele é perfeito para esta série”. E então, quando você acertou a corrente, eu reconheci e disse: “É isso!” Eu estava tão feliz. Caine é um ótimo personagem e eu queria ver mais dele há muito tempo, e quero dizer, tem aquele filme derivado de Caine. Você já começou a filmar? O que você pode nos contar sobre isso?

Estamos em fase de desenvolvimento. Acabei de ter outra entrevista com outro entrevistador. Ele não deveria compartilhar isso, mas me disse que acabou de falar com Chad (Stahelski) e Chad lhe contou uma coisa. Então acho que estou bem em compartilhar um pouco. Estamos em fase de desenvolvimento e veremos o que acontece. Acredito no tempo e no destino, e eles querem fazer isso. Estou disposto a fazer isso e veremos o que acontece.

Bem, eu também estou pronto para isso. O público americano, nós os vimos em John Wick 4, nós os vimos em Rogue One, Ip Man. Existe algum filme que talvez tenha ido muito bem em Hong Kong que você gostaria que o público americano pudesse ter visto e sobre qual. você gostaria de poder interagir com você?

Não tenho um papel ou filme específico em mente, mas quero que o público americano veja a versatilidade do ator asiático, do ator chinês ou de mim, neste caso específico. Felizmente, recebi bons papéis na última década. Eu estive em Star Wars: Rogue One, e como vocês sabem, o sucesso de John Wick com o personagem Caine, e o personagem Caine, (estou) dando créditos ao Chad; Ele estava muito aberto a aceitar muitas das minhas recomendações sobre como moldar esse personagem. No roteiro original, ele ainda era um personagem asiático muito clichê. E eu queria que ele mostrasse: “Ei, nós temos senso de humor. “Podemos ser ótimos.” Saber? Então, eu só quero que haja mais oportunidades para mostrar o que podemos fazer como atores, como performers.

Eu acho que é muito importante. E eu adoraria ter essa oportunidade se pudesse arrombar portas para mostrar exemplos. Caim é um exemplo muito bom. Então fui elogiado pelo trabalho de Caine, não só porque Caine e o filme em si, John Wick, foi um filme de muito sucesso, mas porque acho que o que fiz pelos atores chineses, quando voltei para Hong Kong, todos os produtores (eles disseram): “Oh, você realmente quebrou o estereótipo. Você realmente fez algo que nenhum outro ator chinês fez no passado. Existem outros atores que interpretaram papéis, eles fizeram sucesso, o filme é um sucesso, mas o papel em si ainda era uma área clichê, mas você realmente inovou.” Mas vejo que ainda há muito trabalho a fazer para continuar abrindo caminho para atores mais jovens. “Oh, Donnie Yen fez isso. Talvez eu possa fazer isso também.”