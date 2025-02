Entrevista: Daisy Ridley Feel ‘So Alone’ Cenas de filmagem de arranha -céus mais limpos

A estrela da limpeza Daisy Ridley conversou com a chegada de seu novo filme de ação, que fez comparações para morrer. A atriz de Star Wars discutiu seu medo de altura, as seqüências de ação do filme e muito mais. Dirigido por Martin Campbell, Distribuição Ele lançará o filme nos cinemas em 21 de fevereiro de 2025.

“Situado na atual Londres, um grupo de ativistas radicais assume a gala anual de uma empresa de energia, confiscando 300 reféns para expor a corrupção dos hosts. Sua causa justa é sequestrada por um extremista dentro de suas fileiras, que está pronta para matar todos no prédio para enviar sua mensagem anárquica ao mundo. Ele cai para um limpador de janelas com o ex -soldado, interpretado por Ridley, suspendeu 50 andares do lado de fora do prédio, para salvar os presos dentro, incluindo seu irmão mais novo “, diz a sinopse do Daisy Ridley Cleaner.

Tyler Trerese: Eu tenho que perguntar: você tem medo de altura? Algumas das fotos deste filme só tiveram que estar batendo com força.

Daisy Ridley: Sim, eu faço isso. Eu realmente não gosto deles. Houve um tempo em que Martin disse que estaria essencialmente no topo de um, a Praça do Canadá, e pensei: “Oh, por favor, Deus, não”. Então, o fato de eu não ter que ir do topo do prédio estava muito feliz por mim.

Foi divertido. Eu me acostumei a estar na altura em que estava porque, na maioria das vezes, estava em uma área bonita, mas o berço subia e para baixo, e às vezes havia para cima e para baixo que eu olhei para baixo. E ele pensou: “Oh não.” Joey é apenas para grande parte do filme. E eu me senti apenas olhando para baixo e vendo toda a tripulação em um terreno seguro e lá em cima.

Mas essa foi uma ótima maneira de dizer que eu não sou um grande fã das alturas. Não.

Você mencionou Martin Campbell, é uma lenda. Você sempre sabe que haverá uma boa ação em seus filmes. Fiquei muito impressionado com suas cenas de combate corpo a corpo neste filme. Não é super exagerado. É uma ação bastante realista. Você parece uma bunda natural. Então, como estava funcionando nessas cenas?

Consegui fazer treinamento físico um pouco antes de começar a filmar, o que foi realmente útil porque já fiz ações antes. Mas isso parecia um tipo muito diferente de coisas. E porque muito disso era mão de mão, e porque Joey tem uma história no MMA, essa fisicalidade e essa proximidade são diferentes.

Então, porque eu aprendi as brigas em um estudo e depois a luta que tenho com a primeira mulher está em uma área bastante contida. Portanto, muito disso estava se acostumando a fazer brigas e depois se acostumar a fazê -lo no ambiente em que estávamos, o que era outro … como Woo. Mas a equipe de acrobacias foi incrível, e eu me senti muito mais confortável quando chegou a essas cenas, o que, é claro, é fantástico. Mas realmente queríamos que as brigas, principalmente a luta feminina, fossem realmente agressivas e distorcidas porque você não vê isso frequentemente entre as mulheres. Isso foi bastante emocionante.

Então a grande luta no final comigo e Big Baddy, foi agressiva, mas sente, como você diz, se sentiu realista. Ambos estão tentando usar os ambientes ao seu redor para dominar um ao outro. E é uma luta pela morte.

Eu queria perguntar a ele sobre trabalhar com Matthew Tuck. Porque a dinâmica da irmã realmente acrescenta muito coração ao filme. Como foi esse relacionamento com ele pregando -o?

Este foi o seu primeiro filme, que é loucura. Lembro -me de fazer uma espécie de química lida desde o início e pensei que era fenomenal. Tem muito para equilibrar e Joey tem muito para equilibrar. Através do filme, você vê muitas versões diferentes de seu relacionamento, e ele confia nela e precisa dele, e ela está tentando ser paciente.

É uma luta entre os dois, acredito, em um irmão muito realista. Mas, é claro, chega a um ponto em que Joey sente que a vida de Michael está em risco. E naquela época, todas as apostas estão desligadas. Tudo o que você precisa fazer é salvar seu irmão. E eu amo que ela seja responsável pela maneira como não foi a melhor irmã. E eu amo que ele esteja tentando se desculpar com ele, e eles estão com tanta pressa, e simplesmente não há tempo suficiente, mas ela está tentando compensar por ele. Eu realmente amo fazer isso com Matt. Eu acho que é simplesmente brilhante.

Agradecemos a Daisy Ridley por reservar um tempo para falar sobre mais limpo.