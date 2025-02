Entrevista de Cobra Kai: O elenco fala do final de Miguel & Sam, irmãos binários

O editor sênior de Comeoon, Brandon Schreur, participou de uma entrevista de mesa redonda com as estrelas de Cobra Kai Mary Mouser (Samantha Larusso), Lista de Peyton (Tory Nichols), Xolo Maradueña (Miguel Díaz), Gianni DeCenzo (Demedri Alexkolopo) e Tanner Buchanan (Robby Keene Keene Keene Keene.).

“Após um resultado chocante no Sekai Taikai, Miyagi-do e Cobra Kai, deve levar em consideração o passado enquanto enfrentam um futuro incerto dentro e fora do tapete”, a sinopse é lida para a 6ª temporada da temporada 3 da Cobra Kai ”

Cobra Kai Temporada 6 Parte 3 Ele agora está transmitindo na Netflix.

Brandon Schreur: Xolo e Mary, adorei como o último episódio contém o relacionamento entre Miguel e Sam. Deixe as coisas abertas, você realmente não sabe o que acontece com elas a seguir. Estou curioso para saber se algum de vocês tiver alguma idéia sobre o que o futuro poderia ter reservado para eles depois que o show for envolvido.

Xolo Maridueña: Eu pensei que era uma ótima final para eles. Quando estávamos descendo naquele momento, eu sempre senti que esses dois personagens deveriam sair e viver suas vidas, mas agora eles podem ir e fazer essa viagem divertida no momento. Eu pensei que eles pareciam duas pessoas que serão realmente boas amigas por um longo tempo. E provavelmente, como eles ajudarão a cuidar dos filhos do outro, mas podem não terminar juntos.

Mary Mouser: Sim, eu não sei. Suponho que seja tão bom quanto o de qualquer outra pessoa, como não sabemos, com certeza. Não houve conversa sobre o que, com certeza, seria. Eu podia ver caminhos diferentes para eles. Há um mundo em que eles podem ser como Daniel e Kumiko, que tinham algo maravilhoso e depois continuam sendo amigos para a vida toda. Ou talvez essa seja sua namorada do ensino médio e volte a isso. Mas eles estão definitivamente em um lugar emocionante para sair e esticar as pernas, e eu amo que nenhum deles esteja sufocante para o outro. Ambos dizem: “Nós nos abraçamos que nós dois temos um futuro maravilhoso pela frente, mas isso, tipo, mais alto sobre isso”.

Gianni e Jacob, Hawk e Demetri sempre foram alguns dos meus personagens favoritos ao longo deste show. Você é muito engraçado. E eu amo como tudo termina para os irmãos binários no final. Você compartilhou muitas cenas juntos durante essas seis temporadas. Como tem sido trabalhar juntos e explorar esse relacionamento juntos, e o que você acha que eles aprenderam um com o outro ao longo deste programa?

Gianni Decenzo: O que você ama em mim, Jacob?

Jacob Bertrand: O que eu amo em Gianni? Eu amo a preparação que Gianni faz. Gianni faz muita preparação.

Decenzo: Nós somos exatamente o oposto. E funciona!

Bertrand: Isso é algo que eu vim a amá -lo. Ele se prepara muito. É muito diferente: sinto muito mais com rodas livres, ‘eu vou’.

Decenzo: Jacob me ensinou que não posso controlar o que acontece no conjunto. Eu só tenho que ir com o atual cara. É loucura. Mas sim, é ótimo. Não posso pedir um irmão binário melhor.

Graças a Xolo Maradueña, Mary Mouser, Gianni Decenzo e Jacob Bertrand para a discussão de Cobra.