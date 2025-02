Entrevista de Dolce Villa: Scott Foley e Maia Reficco conversam o novo filme Rom-Comedy of Netflix

O editor sênior de Comeon, Brandon Schreur, conversou com Scott Foley e Maia Reficco sobre o novo filme de comédia romântica do Netflix La Dolce Villa. Foley e Reficco argumentaram para interpretar o pai-Dash no filme, entrar no personagem para cenas difíceis e mais difíceis.

“O empresário bem -sucedido Eric viaja para a Itália para impedir sua filha Olivia de restaurar uma vila desmoronada”, diz a sinopse oficial. “A Itália, no entanto, tem planos diferentes para ele, já que ele oferece sua lendária promessa de beleza, magia e romance”.

La Dolce Villa será lançado na Netflix na quinta -feira, 13 de fevereiro de 2025.

Brandon Schreur: Scott, você está interpretando um personagem realmente interessante neste filme. Ela é uma cara muito completa, é super legal, ama sua filha e está tentando se conectar com ela e tudo isso. Também aprendemos algumas coisas sobre ele; Ele está passando por algumas coisas e tem algumas coisas que aconteceram com ele em seu passado. Você pode me contar um pouco sobre como estava tentando tirar proveito da mentalidade de Eric para tudo isso? Havia algo no personagem com quem você realmente se conectou ao ler o roteiro?

Scott Foley: Sim, olhe, uma das razões pelas quais eu levei esse filme é que eu amo a viagem que continua. O ponto principal do qual eu quero tomar nota, aqui, é o relacionamento, por si só, com o caráter de Maia. Eles começam em um lugar não excelente, que eu acho que é sempre um lugar interessante para pular, certo? Então, Eric tem essa oportunidade não apenas para crescer, mas para crescer seu relacionamento e se reconectar com uma filha com quem ele costumava ser muito próximo.

Infelizmente, ele perdeu a esposa e a mãe dela, então há muitas emoções que precisam trabalhar antes de descobrir onde elas pousarão ou antes de descobrirem sua nova normalidade, por assim dizer. Eu acho que, para mim, sou um pai de três filhos, meu mais velho é uma garota de 15 anos. Foi muito fácil chegar lá, mas difícil de lutar.

Muitas das cenas que tínhamos onde conversamos sobre a morte de sua mãe e como lidamos com ele, sempre estava olhando (RECICCO) como minha filha, se ele quiser, que interpretou no filme, é claro. Ele lhe trouxe outro nível de emoção, então ficou muito agradecido.

Completamente. E adorei ver os dois explorar esse relacionamento. É isso que eu queria perguntar abaixo, porque as cenas com você são ótimas. Eu amei a única cena em que você começa a cantar a música da Jaws.

Foley: Mostre -me o caminho para ir para casa! Sim, cara.

Eu amei essa parte! Eu me perguntei, Maia, se você pode me contar um pouco sobre como era trabalhar juntos e explorar esse relacionamento. Houve uma cena, quando você está cantando ou um momento diferente, o que foi especialmente divertido de filmar com os dois?

Maia Reficco: Absolutamente. Trabalhando com Scott, isso e a Itália foram os aspectos mais proeminentes dessa experiência para mim. Na verdade, eu realmente aprendi muito em muitos recursos. Eu acho que foi muito especial progredir nos relacionamentos dos personagens, já que estávamos obviamente nos conhecendo. Como, construindo nosso relacionamento e camaradagem. É sempre muito divertido trabalhar com pessoas que você admira, mas é muito mais especial fazê -lo quando você se dá bem e encontrar sua própria versão do que será esse relacionamento e como isso resultaria em câmera ou câmera. Foi realmente especial. Eu realmente gostei da cena do banco, ainda chamo dessa maneira, mas onde estamos por um tempo.

Foley: Ah, sim, onde falamos sobre o que aconteceu, como perdemos nosso caminho e como nos encontramos de volta. É a cena em que terminamos naquele banco olhando o campo italiano. Isso foi difícil para mim filmar. Eu estava tentando parar minhas emoções porque algo realmente falava comigo.

Reparar: Sim. A mesma piada repetidamente, mas eu realmente ria na maioria das vezes.

Foley: Ouvir. Todo mundo adora uma piada de peido. Você sabe, Brandon. E ela era da mesma maneira.

Obrigado a Scott Foley e Maia Reficco por reservar um tempo para falar sobre La Dolce Villa.