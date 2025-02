Entrevista de Shreya Ghoshal: em ‘All Hearts Tour’, gravação de filmes e músicas memoráveis

A primeira gravação cinematográfica do mestre Ilaiyaaraja foi cheia de drama. Em 1976, mesmo quando o compositor reuniu sua equipe musical para gravar a primeira música de sua estréia no filme Tamil ‘Annakili’, The Power Shot.

A primeira gravação de filmes de Shreya Ghoshal também foi louca. Ela não tinha ideia de que sua música de estréia (‘Bairi piya’ em Devdas) estava sendo registrado. “Foi uma bênção disfarçada”, lembra ele “, ele (diretor Sanjay Leela Bhansali) me ouviu na televisão e em alguns álbuns, e me escolheu para cantar para o filme. Eu estava testando o microfone cantando a música e foi gravado. Essa foi ele se tornou o primeiro e o último tiro.

Cantora Shreya Ghoshal | Crédito da foto: Thaminharan B

Shreya Ghoshal viajou um longo caminho desde então. Duas décadas e cinco prêmios nacionais depois, seus gráficos governaram as listas de reprodução de muitos ouvintes na Índia e no exterior. Em Chennai, em 1º de março, ele apresentará, como parte de sua turnê atual, todos os corações, alguns desses números.

Os sucessos de Bollywood estarão lá, certamente, mas Shreya também explorará algumas de suas memoráveis ​​pistas tamile. “Eu tenho uma conexão especial com Chennai; Este concerto será uma ode para a cidade e as muitas colaborações musicais incríveis que tive aqui.

Ela se refere a suas músicas frequentes com os principais compositores tamile como Ilaiyaraja, AR Rahman, Imman, Anirudh e GV Prakash, para citar alguns. “Ilaiyaaraja Lord é um em um milhão, que pode compor uma bela música em 10 minutos. E Ar Rahman … o que isso compõe é divino. É como se tivesse uma conexão Wi -Fi direta com o Todo -Poderoso. “Agora existe em hindi; Hindi, mas a música de Tamil ainda tem profundidade até hoje.

Shreya Ghoshal

A barreira do idioma

Shreya é tão amada no sul quanto no norte, devido à sua capacidade de cantar quase como falante nativo. Como você decifrou a barreira do idioma e dominou idiomas regionais difíceis, apesar de estar mais confortável em bengalí e hindi? “Karthik Raja me deu minha primeira pausa em Tamil (‘Chellame Chellam’ do filme de 2002, Álbum). Ele me preparou para esta viagem. Como há tanta riqueza e profundidade na música e nas letras, percebi que era importante expressar as palavras corretamente. Se eu não fizesse isso, seria uma ótima injustiça para os criadores da música. Levei isso muito a sério e tenho sorte que as equipes com quem trabalhei me apoiaram. Dar músicas malaiala é muito difícil. Eu entrei no suor tentando cantá -los … mas com o passar do tempo, eu me acostumei.

O outro aspecto em que se concentra é ter uma idéia de onde sua música é colocada no filme que você canta. Para a música de ‘Mere Dholnaa’ em BHOOL BULAIYAAEla cantou uma linha de uma certa maneira porque “o personagem do filme estava alucinando durante essa sequência”. Elaborando, ele diz: “Ouvi histórias de como lendas como Rafi Saab Eles estavam tão envolvidos; Parecia diferente para cada ator que cantou. Eu aspiro ser como eles, porque esse foi o melhor momento da música. Para mim, é sempre importante perguntar uma pequena narração sobre qual é a situação, quem é a atriz, por que sua personagem está acontecendo. Uma pequena compreensão de sua posição no filme e qual é o efeito da música para a narrativa … todas essas coisas importam quando você está cantando para filmes.

Com a mudança de panorama musical, onde os solteiros e as músicas independentes competem com as músicas cinematográficas de popularidade, o conceito tradicional de um ‘cantor de reprodução’ mudou, ele acredita. “Os tempos estão mudando rapidamente. Os jovens ouvintes de hoje querem saber o que um cantor representa e que história deseja através da música. Eu sempre acho que um compositor canta melhor sua música. Mas quando uma certa música precisa de uma música de negócios, você precisa de bons cantores. Mesmo que a IA esteja envolvida, as emoções não podem ser recriadas. Esse abandono em uma certa frase em ‘Mero Dolna’ que ele mencionou, por exemplo, é o resultado de um impulso natural de um cantor. Ai não pode fazer isso.

Shreya Ghoshal se apresentará em seu show ao vivo ‘All Hearts Tour’ em Chennai em 1º de março no YMCA Grounds, Nandanam. Os ingressos estão disponíveis no distrito por Zomato.

Shreya Ghoshal com Divya Abhishek, presidente de Flo Chennai, e pianista Anil Srinivasan