Entrevista: Gerard Butler e O’Shea Jackson Jr. sobre o trabalho conjunto em Den of Thieves 2

A seguir, o editor sênior Brandon Schreur conversou com Gerard Butler e O’Shea Jackson Jr. Covil dos Ladrões 2: Pantera. Butler e Jackson Jr. falaram sobre a reunião para a nova sequência de Den of Thieves, como eles entraram no personagem em certas cenas e muito mais.

“Gerard Butler (série Plane, Has Fallen) e O’Shea Jackson Jr. (Straight Out of Compton, Godzilla: King of the Monsters) retornam na sequência do sucesso de ação e assalto de 2018, Den of Thieves”, diz a sinopse. oficial. “Em Den of Thieves 2: Pantera, Big Nick (Butler) retorna à caça na Europa e se aproxima de Donnie (Jackson), que está envolvido no mundo traiçoeiro e imprevisível dos ladrões de diamantes e da infame máfia Panther, enquanto planeja um assalto massivo em a maior bolsa de diamantes do mundo.”

Den of Thieves 2: Pantera estreia nos cinemas dos EUA em 10 de janeiro de 2025.

Brandon Schreur: Adorei a dinâmica do seu personagem neste filme. Principalmente porque, no primeiro filme, vocês estão em desacordo. Aqui há algumas idas e vindas, mas na maior parte, vocês são como amigos. Achei muito divertido assistir. Estou me perguntando: quando você recebeu o roteiro de Den of Thieves 2 pela primeira vez, era assim que você esperava que a sequência fosse? Você viu algo disso quando estava fazendo o primeiro filme?

Geraldo Mordomo: Definitivamente não, não. Para ser sincero, não creio que não tenhamos feito o primeiro filme com o objetivo de fazer um segundo. O primeiro parecia uma história muito legal e única. Quanto mais fazíamos isso, melhor era a sensação. Então, quando foi lançado, pensamos: “Acho que fizemos um filme clássico com muitos momentos excelentes, uma história e personagens inesquecíveis”.

Mas quando de repente fui eu pulando para o outro lado, estendendo a mão e dizendo: ‘Não, amigo, não é assim que eu quero fazer: vá para a cadeia ou trabalhe comigo.’ É um conceito fascinante. Salto; porque onde você vai levar isso no próximo filme? Havia muitos lugares onde poderíamos ter chegado sem ir tão longe, mas dessa forma abriu algo completamente diferente que acho que nos permite nunca saber realmente onde estamos em termos de tensão, fraternidade, vínculo, confiança, falta de confiança, as reviravoltas, o tapete que tira os pés do chão e a tensão.

O’Shea Jackson Jr.: Eu definitivamente me senti como, em primeiro lugar, quando Christian me ligou e disse: ‘Tudo bem, deixe-me contar um resumo de onde estamos.’ Ele disse: “Big Nick vai se juntar a você”. É como conseguir o melhor jogador do time adversário durante a entressafra. É uma sensação ótima.

Definitivamente não é onde pensei que as coisas iriam acabar, e é onde deveria estar. Nesta nova era, temos fãs (ou público, devo dizer) que são muito inteligentes quando se trata de ver as coisas acontecerem de uma determinada maneira. Eles esperam ou sabem o que acontecerá a seguir. Então você começa a se misturar ao jeito clichê de fazer as coisas. Quando você pode abrir uma nova porta para possibilidades, é quando você pode mantê-los entretidos e lembrá-los: ‘Não, cara, apenas aproveite o passeio, veja aonde levamos você.’

Ah, eu concordo totalmente. E é muito divertido, durante toda a viagem, você nunca sabe o que vem a seguir e eu adoro isso no filme. Gerard, há uma cena, ou algumas cenas, na verdade, eu tenho que te contar sobre onde seu personagem vai a uma boate, usa um monte de drogas e começa a dançar. Parece que ele está se divertindo muito, mas acho que na verdade é muito difícil atuar e as pessoas não percebem isso. Como você captura esse tipo de energia naquele momento?

Mordomo: Bem, naquele dia eu caminhei, você se lembra disso? Eu apenas fingi que estava chapado o tempo todo. Então, a cada momento. Eu estava tocando as coisas e realmente senti isso. Até disse ao meu professor de dialeto que já havia tomado muito ecstasy antes. E estou sóbrio. Então ela saiu preocupada, dizendo: ‘Gerry está chapado, ele está chapado como uma pipa e está fazendo esse filme!’

Você tem que se comprometer com isso. É muito mais difícil do que parece, mas quanto mais comprometido você estiver, mais divertido você se divertirá. E foi muito divertido. Na balada com a conversa, a dança e só improvisar. Foi muita improvisação, foi divertido. Mas é preciso lembrar que mesmo que o resto do clube esteja dançando, eles também estão te observando. Todos estão sóbrios, mas todos agem e olham para você com o canto dos olhos.

Houve momentos um pouco embaraçosos, mas esperamos que a cena no final valha a pena. Adorei, (Jackson Jr.) foi muito engraçado naquela cena. Incrível.

Jackson Jr.: No que diz respeito a essa cena, mano, já estive no Coachella antes. Eu sei o que acontece. Eu estive lá. Eu fui para a USC, mano. Você sai.

Obrigado a Gerard Butler e O’Shea Jackson Jr. por falarem sobre Den of Thieves 2: Pantera.