Entrevista: Jayden Bartels e Sam McCarthy sobre seu envolvimento em Goosebumps: The Vanishing da Disney

A seguir, o editor sênior Brandon Schreur conversou com Jayden Bartels e Sam McCarthy sobre Goosebumps: The Vanishing. Bartels e McCarthy falaram sobre suas experiências trabalhando na nova temporada de Goosebumps, trabalhando com David Schwimmer e muito mais.

“Goosebumps: The Vanishing começa quando os gêmeos Cece e Devin Brewer são enviados para passar o verão em Gravesend, Brooklyn, com seu pai divorciado”, diz a sinopse. “Uma ameaça se aproxima e eles rapidamente percebem que existem segredos obscuros entre eles, desencadeando uma cadeia de eventos que desvenda um profundo mistério. À medida que se aventuram no desconhecido, Cece, Devin e seus amigos (Alex, CJ e Frankie) se envolvem na arrepiante história de quatro adolescentes que desapareceram misteriosamente em 1994.

Todos os oito episódios de Goosebumps: The Vanishing serão lançados em todos os lugares Disney+ e Hulu em 10 de janeiro de 2025.

Brandon Schreur: Gostaria de saber se você pode me contar um pouco sobre seu envolvimento com esta franquia. Os livros existem há décadas e décadas. Vocês eram fãs deles quando eram crianças? Ou você já viu algum dos filmes ou a primeira temporada da série antes de ser escalado para isso?

Jayden Bartels: Sim, acho que todos no programa sabiam sobre Goosebumps. Ninguém apareceu dizendo: ‘O que é Goosebumps?’ Li alguns dos livros quando era mais jovem. Eu vi os filmes de Jack Black. Mas acho que assim que consegui esse papel e comecei a procurá-lo, pensei: ‘Ok, vamos ver, na verdade, o quanto eu sei sobre esse universo’. E eu não sabia tanto quanto pensava. É enorme e parece eterno. Mas é incrível. Depois de mergulhar totalmente, gostaria de saber mais sobre isso quando era mais jovem. Eu mais jovem teria adorado porque sempre adorei terror e leitura, mas estou muito feliz por fazer parte disso agora.

Sim, definitivamente. Estou um pouco curioso: quando você consegue o papel, como você se prepara para ele? Você volta e relê ou lê alguns dos livros pela primeira vez?

Bartels: Bem, vimos a primeira temporada.

Sam McCarthy: Sim, claro, você assiste a primeira temporada do show. Acho que há um pouco de… quero dizer, consegui o papel e pensei, ‘Oh, cara, tenho que estar preparado e fazer todas essas coisas.’ Então você lê o roteiro várias vezes. Porque, em última análise, é isso que estamos fazendo agora, entende o que quero dizer? Devin e Cece, esses são novos personagens. É como se eu pudesse mergulhar um pouco na história, mas quase, eu acho, a preparação (estranhamente, nem necessariamente fazendo o que estamos fazendo agora) se torna uma pequena preparação pela preparação e se torna uma fonte de variedade. em si. Acho que, pelo menos para mim, em qualquer empreendimento criativo, a tensão é inimiga da canalização do relaxamento. O que permite que você crie.

Claro, não, totalmente. E vocês são tão bons na série, é tão divertido assistir seus personagens e suas dinâmicas. Você interpreta os irmãos de maneira tão convincente. Eu poderia acreditar totalmente que vocês dois são parentes na vida real, você captura isso tão bem. Estou curioso para saber como você captura isso no set. Houve muita ligação e trabalho conjunto quando as câmeras estavam desligadas também? Como você interpretou os irmãos de forma tão convincente?

Bartels: Estou muito feliz que tudo tenha acontecido assim. É diferente de irmãos, sabe? Quando vocês são gêmeos, vocês são literalmente metade um do outro.

McCarthy: Você está trancado.

Bartels: O que é engraçado, o que você disse me lembrou disso, não enquanto estávamos filmando, mas agora, desde que terminamos, toda vez que o vejo eu penso: ‘Meu gêmeo! Meu irmão! Meu irmão! O que nunca fizemos durante as filmagens.

McCarthy: Quero dizer, estava lá, mas também é como…

Bartels: Mas estamos muito interessados ​​nisso.

McCarthy: Você está em um vórtice durante as filmagens.

Bartels: Mas sinto que foi assim que criamos a nossa relação, então será sempre assim para mim, sabe? Foi muito divertido. Foi muito divertido interpretar um gêmeo. Nunca pensei que seria capaz de interpretar um gêmeo, mas foi muito divertido.

McCarthy: Você também não pode fazer nada para criar isso. Você sabe o que eu quero dizer? Não existe fórmula para isso.

Claro. Tenho certeza de que muito disso vem de fora da página, quando são apenas vocês indo e vindo, o que, novamente, torna ainda mais verossímil e divertido ver e observar vocês lá. Eu também tenho que perguntar sobre o resto do elenco. O que adorei em Goosebumps, nas duas temporadas, é que a primeira teve Justin Long. Neste, você tem David Schwimmer. Todos sabemos que ele é o Ross de Friends, mas como é trabalhar com ele? Isso é intimidante ou você é apenas o tipo de pessoa mais casual e descontraída?

Bartels: Ele é o tipo de pessoa mais informal e descontraído.

McCarthy: Ele é!

Bartels: E é engraçado porque o personagem dele em Friends não é.

McCarthy: Sim, fui um pouco mais (faz um gesto explosivo com a mão). Mas não foi. Foi tão calmo.

Bartels: Ele é muito punido. O que, honestamente, é bom. Ele era tão legal e maravilhoso estar por perto. Você aprende muito apenas por estar perto desse tipo de energia. Observá-lo partir quando as câmeras estão ligadas e quando ele está agindo de maneira calma e realista é muito legal.

Completamente. Sam, há um momento muito engraçado perto do final do primeiro episódio envolvendo você e algumas vinhas que ganharam vida quando você estava nos esgotos. Estou meio curioso para saber como foi filmar aquele momento. Isso foi prático? Ou foram todos efeitos especiais?

McCarthy: O arrasto foi prático. Todo o resto que estava acontecendo eram efeitos totalmente especiais. Havia um elástico em volta das minhas canelas.

Bartels: Espere, teve uma entrevista onde você imitou o que tinha que fazer.

McCarthy: Sim, foi como… ah, não posso fazer isso de novo. Mas é uma coisa muito legal de se fazer. É como fazer o que as crianças fazem o tempo todo. Porque você vê crianças brincarem de The Floor Is Lava. E ocasionalmente, eles terão um ataque de pânico ao cair no chão. Na verdade, trata-se apenas de ser sensível o suficiente para acreditar que essa coisa (a câmera, em alguns casos, ou apenas aquele pedaço de fita rosa) vai me matar. Na verdade, trata-se apenas de estar disposto a ser jovem o suficiente para ser sensível o suficiente a isso. Isso é ótimo. Eu nunca tinha feito nada assim antes.

Oh, esse é um momento muito legal do show. Eu não esperava por isso, mas adorei e foi muito divertido de assistir. Jayden, há outra parte sobre a qual quero falar com você no episódio 3. O episódio gira em torno de um carro mal-assombrado e você fica no carro por um tempo. Como foi isso? Presumo que houve um dublê envolvido em algum momento, mas você já esteve realmente no carro quando ele estava acelerando?

Bartels: Sim, então, é muito divertido. Uma cena como essa, qualquer coisa com veículos, principalmente quando são veículos que batem, leva uma eternidade. Não parece porque são dois segundos, mas estive naquele carro provavelmente três dias seguidos em três lugares diferentes. É ótimo ver tudo se encaixando e parecendo tão coeso.

Basicamente, eu estava naquele carro, numa sala como esta, em frente a uma tela verde, completamente imóvel, enquanto as pessoas na parte inferior do carro o sacudiam com as próprias mãos.

McCarthy: Acabei de ouvir isso hoje.

Bartels: E eu, você tem que colocar todo o seu corpo nisso, para fazer parecer que o carro está se movendo. É muito, mas é divertido. Uma nota que sempre recebo é que eu diria assim (careta) e eles diriam: ‘Seu queixo duplo’. Porque, você sabe, eles estão atacando você de volta. Então sim, é divertido e requer muita imaginação. Infelizmente, não consegui entrar em um carro voador voando pela rua. Mas, felizmente, parecia que ele estava realmente certo.

Obrigado a Jayden Bartels e Sam McCarthy por falarem sobre Goosebumps: The Vanishing.